Claudio Moroni aseguró que el Gobierno no volverá a cerrar por la segunda ola de contagios: «No hemos tenido contagios en lugares de trabajo»

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, aseguró que el objetivo del Gobierno durante la segunda ola de contagios es mantener todas las actividades en funcionamiento porque, según remarcó, «no hay motivo para pensar» que los ámbitos laborales sean puntos de contagio. Asimismo, el funcionario, explicó que para que el desempleo comience a bajar todo dependerá de la «vacunación», ya que hay actividades como espectáculos y hotelería que «están desaparecidos» por la pandemia.

«No hemos tenido contagios en lugares de trabajo, han sido muy bajos y no hay motivo para pensar que sean lugares de contagios», resaltó el funcionario nacional en diálogo con NA. Más allá del aumento de casos de COVID-19 de las últimas semanas, Moroni subrayó que «no tiene sentido parar» ninguna actividad, ya que la mayoría de los contagios se producen fuera de los ámbitos laborales.

«Excepto los primeros meses de la pandemia, cuando la tasa de contagios entre los trabajadores de la salud fue muy alta, después le empezamos a encontrar la vuelta y eso bajó», indicó. Moroni, en tanto, descartó que por el momento se vayan a priorizar para la vacunación a otras actividades más allá del personal de salud y docente, tal cual solicitaron algunos sindicatos de trabajadores que mantuvieron sus tareas desde el inicio de la pandemia, como los del transporte público de pasajeros, entre otros.

«Por ahora, las recomendaciones son priorizar a las personas de riesgo por edad o afecciones crónicas, además del personal de salud y los docentes», señaló Moroni.

En declaraciones a Noticias Argentinas, explicó que por el momento «no ha habido una recomendación general por actividad». Luego de que el Indec revelara esta semana que alrededor de 2.200.000 personas estaban desocupadas a fines del 2020, es decir, un 11 por ciento de la población económicamente activa, Moroni dijo que espera que los índices mejoren en los próximos meses.

A fines de 2019, el desempleo se había ubicado en el 8,9 por ciento de acuerdo con esas cifras oficiales, por lo que se verificó un incremento de más de 2 puntos en un año, que si se lo mide en cantidad de personas se aproxima a las 200.000, pese a la prohibición de despidos y doble indemnización dispuestos por el Gobierno. «El índice (de desocupación) va a seguir cayendo. Nosotros sacamos una encuesta de indicadores laborales mensuales y vamos viendo que la tasa sigue mejorando. Igualmente, hay sectores que son muy demandantes de mano de obra que no se ha recuperado» de la pandemia, aseguró Moroni.

El ministro de Trabajo ejemplificó: «El sector gastronómico está funcionando al 30 por ciento, espectáculos está desaparecido y es un sector que lleva mucha gente, hotelería también. El servicio turístico arrancó, pero muy bajito, todas esas actividades que son muy demandantes de mano de obra están muy por debajo de sus niveles históricos», resaltó Moroni en diálogo con esta agencia.

Y completó: «Veremos que pasa después de la campaña de vacunación. Todo depende de las vacunas. La actividad industrial va a seguir, la construcción va a seguir, en esas actividades crece la mano de obra, pero no tienen la misma demanda que los servicios». El titular de la cartera laboral, a la vez, destacó la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, que muestra una recuperación del mercado de trabajo luego de la crisis producida por la irrupción de la pandemia del Covid-19.

«En el segundo cuatrimestre del año pasado mucha gente no podía buscar trabajo porque no había transporte, en el peor momento la pandemia la tasa de actividad bajó muchísimo porque no se podía ni viajar. Ahora se recupera la población activa que trabaja y sale a buscar trabajo», indicó el ministro. La EPH mostró que entre el segundo y el cuarto trimestre de 2020, 2,8 millones de personas se incorporaron al empleo, lo que llevó la tasa de desempleo del 13,1 al 11 por ciento que reveló el Indec la pasada semana.

Con información de www.elintransigente.com