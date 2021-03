’'Dejate de hinchar’', el enojo de Claudia Villafañe con un periodista que le consultó por sus ñoquis

El precio de los ñoquis de Claudia Villafañe desató la polémica días atrás. Pese a haber recibido muchos comentarios respaldándola, como el de la propia Dolli Irigoyen, muchas personas se mostraron muy molestas en redes sociales por el valor que su plato tiene.

Interceptada por el periodista Pablo Layus a la salida del Teatro Seminari de Escobar, lugar al que asistió para ser entrevistada por Sergio Goycochea en el marco de una charla por el mes de la Mujer, Claudia vivió un nuevo round en medio de la polémica.

¿Qué te dije a vos antes? ¿Qué no vengas porque no iba a hablar? Bueno, eso’', acusó Claudia Villafañe tras encontrarse con el periodista. ‘‘¿Ni siquiera de cómo estuvo el espectáculo?’', lanzó Layus. ’'No, nada’', respondió la empresaria. ’'¿Y los ñoquis? ¿Me trajiste los ñoquis’', ironizó el periodista de Intrusos.

’'Los tenés que comprar en Carta Corta’', le respondió Claudia. Luego, el periodista le hizo un comentario en torno al precio y la empresaria no dudó ni un segundo: ’'¿Vos también con eso? Seis porciones, dejate de hinchar’'. Tras ese comentario, pese a algunas asperezas, la conversación tomó otro color y entre chicanas y bromas, el periodista y Claudia continuaron conversando mientras ella se subía al auto.



Llamo y digo que te vendan una porción sola así no te sale tan caro’', expresó ella. ’'Estás re linda, Claudia’', la elogió el periodista. No obstante, lejos de quedarse sólo con el elogio, la campeona de Masterchef Celebrity volvió a hacer hincapié en que no le iba a dar una entrevista. ’'No te voy a hablar por más que me digas que estoy linda’', finalizó.

Tras esa breve declaración, Claudia se subió a su auto y se retiró de las inmediaciones del teatro. Mientras tanto, la polémica en torno a sus ñoquis continúa siendo muy comentada en las redes sociales y tiene a muchas personas divididas respecto a su opinión.