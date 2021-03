Masterchef Celebrity: Andrea Rincón y Germán Martitegui discutieron fuerte y se dijeron de todo

Una vez más, se produjo un tenso cruce entre el jurado de Masterchef Celebrity Argentina (segunda edición) y Andrea Rincón. La participante protagonizó, junto a Alex Caniggia y “El Loco” Montenegro una prueba por equipos y no terminó de la mejor manera posible.

“Te quejaste tanto de María O´Donell cuando fue tu capitana, despotricaste tanto diciendo que no te ayudó, y hoy el destino te puso de capitana. No voy a decir nada más y me voy a retirar a mi lugar”, le dijo Germán Martitegui a Andrea Rincón luego de probar el plato que había presentado.

Como si eso no fuera suficiente, Donato de Santis disparó: “Creo que estoy frente a uno de los peores platos de este certamen”. Pero lo peor vino después, cuando Martitegui dio su devolución completa y, como era de esperar, la actriz y ex Gran Hermano le respondió.

“Un grupo de cocineros tiene que saber trabajar como un equipo y para eso necesitan un líder que los organice. No lo hiciste”, indicó el jurado. “En mi defensa, yo también estaba trabajando, y trabajamos muy bien en equipo. Si pierdo y me tengo que ir, vuelvo a elegir a este equipo”, respondió Andrea Rincón.

Y el cruce no terminó ahí, ya que Martitegui la siguió: “Yo le pondría menos pasiones, no podes manejar un grupo así”. Acto seguido, Andrea Rincón hizo una curiosa confesión: “No juego a nada porque soy muy mal perdedora”. El jurado luego cuestionó que ella se estuviera riendo.

Visiblemente enojada, Rincón disparó: “Yo no pienso igual que vos. “Alex, ¿cuántas veces te pregunté si necesitabas algo? Loco, ¿yo no te pregunté cuando necesitabas algo? Me parece que vos no estabas viendo, ¿dónde estabas? Estabas mirando otra película, no la misma que estábamos mirando nosotros”, finalizó.