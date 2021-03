El relato paranormal de Hugo Maradona: dice que Diego se le aparece por las noches y reveló qué le dice desde el más allá

Hugo Maradona tiene 51 años. Desde hace más de dos décadas está radicado en Nápoles, la ciudad que considera a su hermano un Dios y en la que se siente de maravillas. Desde allí rompió el silencio, a cuatro meses de la muerte de Diego, y contó cómo vive los días sin la persona que lo hizo más feliz.

“Para ustedes se fue el futbolista, a mí se me fue un hermano, pero es duro para los dos. Es mi sangre y hay que recordarlo como lo recuerdan los futboleros, como futbolista. No me sorprendió la despedida que tuvo Diego, el problema fue esta pandemia que tenemos por todo el mundo. Si hubiese ocurrido en otra época todavía al cuerpo de mi hermano estaría dando vuelta por toda Argentina y por todo el mundo”, señaló el hermano menor de la familia, que no pudo viajar a nuestro país a despedirlo.

En la entrevista con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, Hugo contó que sueña con su hermano y que hay noches en las que se despierta y le habla.

“Cuando lo sueño siempre lo encuentro hablándome. Me pregunta cómo estoy. ‘¿Cómo estás gordo? ¿Cómo estás cabezón?’. Hay noches que me despierto y me encuentro con que Diego me está hablando y yo le digo como le decía siempre: ‘¡Dejame de romper las pelotas!’. Es fuerte, pero son cosas que pasan en la vida”, señaló.

Por último imaginó cómo fue la llegada de su hermano al cielo, donde se encontró con sus papás, Don Diego y Doña Tota.

“Me imagino a Diego llegando al cielo y mi viejo esperándolo con un asado y mi vieja preparando la mesa. Él siempre nombraba a la “Tota”, “Tota”, mi papá no, porque siempre lo acompañó a todos lados. Nunca habló, nunca dio una nota. Mi mamá lo miraba y Diego ya sabía que es lo que tenía que hacer”, contó. Además, ante la consulta de cuál hubiera sido la reacción de Diego al reencontrarse con sus padres, agregó. “Le hubiese dicho a “Don Diego” ¡Dale papá, apurá el asado”.