Omar Perotti confirmó que no habrá nuevas restricciones

No habrá nuevas restricciones por el momento en la provincia de Santa Fe, por ahora. Así lo confirmó este martes el gobernador Omar Perotti al indicar que no tomará medidas de aislamiento ante el aumento de casos en la provincia por la pandemia de coronavirus, aunque no descartó tomar medidas drásticas en el caso de que la situación epidemiológica así lo requiera. La idea del mandatario provincial es priorizar las medidas de cuidado e higiene para tratar de mantener la mayor cantidad de actividades.

En tanto, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, aseguró que por el momento no se detectaron casos de la cepa de Manaos en los casos enviados al instituto Malbrán para su correspondiente análisis.

Los anuncios del gobernador Perotti ocurrieron en el marco de la campaña de vacunación que se lleva adelante en el expredio de la Sociedad Rural de Rosario, y a raíz de la decisión que tomó la provincia de Buenos Aires al regresar a fase 4 por el aumento exponencial de casos en los últimos días.

"Vamos a sostener las normativas vigentes, mientras analizamos la dinámica de la situación diaria para tratar de mantener el mayor nivel de actividades. Todo esto tiene más que nunca un resguardo en la conducta individual", indicó Omar Perotti en conferencia de prensa desde la Rural.

En ese sentido, el gobernador agregó: “Vamos a seguir el control de cada uno de los viajeros que regresa para retomar el vínculo activo y tomar los recaudos necesarios, mientras analizamos la situación epidemiológica en cada localidad. No obstante, se avanzará en algún grado de medida en caso de que sea necesario. Necesitamos la responsabilidad de cada uno de nosotros a través del uso del barbijo, el distanciamiento, la ventilación y evitar las aglomeraciones".

Vale recordar que el domingo, el Gobierno nacional reveló que 45 departamentos de 13 provincias se encuentran por estas horas en mayor riesgo epidemiológico por el coronavirus, por lo que para esos casos recomendó a las provincias y municipios implementar medidas intensivas, localizadas y transitorias, que podrían incluir restricciones nocturnas o mayores controles.

En la provincia de Santa Fe los distritos santafesinos con mayor riesgo sanitario son Castellanos, Constitución, Rosario, San Lorenzo y San Martín.

Fuente: Uno Santa Fe