“Uno se pregunta por qué”, el desgarrador mensaje de Susana Giménez a Ricky Sarkany tras la muerte de Sofía

Luego de la terrible muerte de la hija del diseñador Ricky Sarkany, bastantes famosos se sumaron a apoyar a la familia y entre ellos se encuentra la reconocida conductora, Susana Giménez. Cabe destacar que la mujer de 31 años se encontraba internada en Miami, Estados Unidos, luchando por su vida debido a un fuerte cáncer de útero que le fue diagnosticado en 2018.

Lo más triste de la muerte de Sofia Sarkany, la joven que luchaba por ganarle al cáncer, es que la hija del diseñador había tenido a Félix, bebé nacido hacia apenas una semana mediante un vientre subrogado. Luego de su partida, Susana Giménez no dudó en brindar su apoyo a la familia de la joven fallecida y lo hizo con unas tiernas palabras en su cuenta de Twitter.



“Querido Ricky, no encuentro palabras para calmar tanto dolor. Sofía era tan linda, tan alegre, uno se pregunta ¿por qué? Y no hay respuestas, abrazo con todas mis fuerzas a la familia Sarkany”, fueron las palabras en redes sociales de Susana Giménez en apoyo a quien es su amigo desde hace mucho tiempo y que debe ahora tratar de terminar de procesar que su hija no está mas en este mundo.

Fueron muchos los famosos que se sumaron a apoyar a los familiares de Sarkany en este duro momento que se encuentran atravesando. Entre ellos también se sumo Eugenia “la China” Suarez, quien era intima amiga de Sofia y también se encargó de despedirla con un par de palabras y un video dedicado a ella.

Pero el mensaje que más impactó en las redes sociales fue el de su padre, quien se mostró muy agradecido por haber disfrutado ella y reiteró su agradecimiento por la reciente llegada de Félix, a quien calificó cómo “el hijo varón que siempre quisimos”. Así se despedía el famoso diseñador de su hija.