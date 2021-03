Un excompañero del Kun Agüero se quebró al enterarse de su salida de Manchester City: “Estoy devastado”

Sergio Agüero no seguirá en Manchester City y ya se transformó en una de las figuras más buscadas de cara al próximo mercado de pases. Los rumores incluyen a distintos equipos: Juventus, París Saint-Germain, Barcelona, Chelsea, Inter. Incluso el técnico de Independiente, Julio César Falcioni, confirmó que lo llamará por teléfono para ofrecerle la oportunidad de volver a casa. Sin embargo, según pudo saber Toda Pasión, su futuro no está en Argentina. No al menos por ahora.

Si bien existía la posibilidad de que el Kun no siguiera en el City más allá de junio, la noticia generó impacto porque se trata del máximo goleador de la historia del club. Lleva diez años allí y cosechó el cariño de todos los hinchas por los 13 títulos que conquistó. Hubo un excompañero de Agüero que se lamentó por su partida: Micah Richards, el exlateral derecho, tuvo grandes palabras para el delantero argentino.

“Yo estaba de muy buen humor hasta este lunes a la noche. Hasta que esta noticia me dejó sin aliento. Estoy devastado. No solo es un jugador increíble, es una persona increíble. Agüero es de los más humildes que podrías conocer. Le debo mucho a él personalmente. Sin este hombre yo no sería campeón de la Premier League”, dijo al Daily Mail, recordando el gol clave del Kun al Queens Park Rangers en 2012 con el que consiguieron el título en el último minuto.

Es tal el cariño que Richards le tiene al Kun que soltó una frase potente y significativa: “Si tuviese que elegir a alguien para que meta un gol y salve mi vida, ese sería Agüero”.

Richards, que se retiró del fútbol hace dos años, ahondó sobre lo dolorosa que le pareció la noticia: “Podría decirse que es uno de los mejores delanteros de la historia de la Premier junto a Alan Shearer y Thierry Henry. No le gustó ser suplente. Quiere jugar y es comprensible. Ahora él y el club se están separando y no puedo evitar sentirme triste por todo esto”.

Tras cinco exitosas temporadas en el Atlético Madrid, el Kun emprendió su travesía en el City. Fue a mediados de 2011 cuando el club inglés desembolsó 45 millones de euros, un monto exorbitante, mucho más en aquella época. “Lo sorprendente es que recuerdo haberme preguntado por qué tanto alboroto cuando comenzó a entrenar con nosotros. En esas primeras prácticas, lo miré y pensé: ‘¿Es tan especial?’ Pero una vez que cruzó la cancha demostró que era especial”.

Al Kun le quedan varios desafíos esta temporada e intentará ganar tanto la Premier como la Champions League, el único torneo que se le hizo esquivo en estos diez años en el City.