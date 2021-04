Empresario que pagó el aporte solidario pide a funcionarios que "hagan su trabajo"

El empresario agropecuario Juan Manuel Vaquer aseguró que ya realizó el pago del aporte solidario y extraordinario, y pidió a través de una carta que, ahora, los funcionarios de la administración pública “hagan su parte”.

"Pagué el impuesto a la riqueza. Ahora te toca a vos hacer tu parte. Vos, legislador, funcionario del Ejecutivo o miembro del Poder Judicial, en la Nación, en una provincia o en un municipio", comienza la misiva que el abogado publicó en el diario La Nación.

"¡Ahora te toca a vos! No te pido un 'esfuerzo solidario y extraordinario” como me exigiste a mí'. Te pido, nada más, que hagas tu trabajo, pero que lo hagas bien y buscando el bien común, no tu beneficio personal, ni el de tu facción o partido político. Para eso fuiste elegido o nombrado, y para eso se te paga un sueldo", sostuvo.

En declaraciones a Radio Con Vos, Vaquer aseguró que el aporte "es un mal impuesto". "Va en el sentido contrario. Es un mal tributo, lo pague y con la autoridad moral de que lo hice, ahora pido que cumplan con su trabajo", sostuvo.

"Hay que ver cuánto se recauda y que se hace con ello. Hay que buscar el equilibrio y Argentina está bastante fuera de ello", afirmó el empresario.

Asimismo, consideró que "en ningún momento" los empresarios tuvieron "condiciones para ser competitivos frente a las inversiones extranjeras". "El gran desafío de quienes dirigen es poner los incentivos adecuados", señaló.

Con información de www.ambito.com