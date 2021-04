Racca quiere tener en Junio vacunados a los mayores de 60

La situación sanitaria en la ciudad mantiene atentas a las autoridades locales, que siguen de cerca el aumento de casos de Covid. En ese marco, el miércoles brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de lo que ocurre en la ciudad e informar que no habrá nuevas restricciones por el momento.

El subsecretario de Salud, Martín Racca precisó: “Veíamos con preocupación la escalada de casos, y también el hartazgo que tenemos todos por querer retomar nuestra vida habitual. Esto hizo que nos relajemos y no le demos importancia a las medidas de autocuidado”.

“Uno no persigue echar culpas, ni adjudicarle a ninguno de los grupos responsabilidades, sino desde el conocimiento hacer una autoevaluación y que hagamos lo que tenemos que hacer. No hay margen para limitar actividades, lo que podemos hacer es reforzar las medidas primarias que son las más baratas y eficientes”, aseguró el funcionario.

“Es poco lo que podemos hacer y sabemos cuál es la solución final: que estemos vacunados. Nos preocupa la escalada de casos y lo que nos espera que desconocemos. Por ejemplo, si aparecen las cepas nuevas circulando por Rafaela, si se pueden reinfectar las personas que ya padecieron la enfermedad”, entre otras incógnitas, planteó.

Medidas preventivas

En ese marco, y en el mientras tanto, “tenemos que tomar medidas a través de la información y seguir apostando a la responsabilidad individual. El objetivo principal de todo esto es cuidar la salud colectiva, el bien común por sobre el bien sectorial e individual, no es solo que yo me pongo en riesgo si no que ponemos en riesgo a la sociedad por no cuidarnos como corresponde”, explicó.

Por otra parte, Racca sostuvo que “los casos son los esperables. Superan el doble de febrero, pero son números alentadores los que tenemos esta semana. Sin embargo, van creciendo y no vemos techo”.

“Nuestro objetivo es tener para junio a los mayores de 60 años vacunados. Ayer estábamos vacunando a los de 72, no está mal para Rafaela entendiendo que la mayoría de las vacunas van a llegar a partir de abril”, declaró el doctor.

Por último, dijo: “los mayores de 60 integran la población que más padeció esta enfermedad”.

Fuente: Radio Rafaela