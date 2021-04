Frederic: "En Argentina hay organizaciones criminales de clanes familiares"

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, reconoció la existencia de organizaciones criminales muchas de ellas con pantallas de legalidad.

En Iguazú donde supervisó junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Gobierno de Misiones Marcelo Pérez la frontera mantuvo una entrevista a solas con Ámbito: “No hay presión de brasileños para cruzar a la Argentina”

Periodista: ¿Argentina es un país de paso o hay carteles de narcotraficantes instalados?

Sabina Andrea Frederic: La Argentina es un país de paso de cocaína, marihuana; en el 2020 incautamos un 40% más que en 2019 durante la gestión de Bulrich, mucha de esa marihuana no era para quedarse en el país sino que el lugar final era Chile, Brasil y Europa esto significa que hay paso pero reconozco que hay consumo, durante el 2020 no hemos tenido mucha circulación de cocaína a través de Uruguay, la presencia del Estado en Argentina hace que no haya carteles de narcotraficantes, sí reconozco la presencia de organizaciones criminales, muchas de las cuales tiene una pantalla de legalidad que terminan con lavado de activos y clánicas, es decir más familiares muy fragmentadas, eso se ve, por ejemplo en Rosario donde no son más dos grandes grupos. Tampoco hay carteles terroristas.

P: El juez federal Miguel Guerrero con competencia en la zona fronteriza del norte de Misiones en una entrevista que le hiciera hace tiempo atrás dijo que no le preocupa tanto el narcotráfico porque en Iguazú no hay células de narcotraficantes y terroristas “dormidas”, sí le preocupa el narcomenudeo. ¿Coincide con el Magistrado federal?

SAF: Nosotros mantenemos la atención, el control y la vigilancia en diferentes instancias tanto de inteligencia, investigación, más operativas y preventivas y ese control tiene sus efectos porque disuade y evita el accionar de algunos sujetos vinculados con células terroristas, en la historia de los controles que tiene la Argentina, inclusive el comando tripartito que hay entre Argentina, Paraguay y Brasil porque los Estados están comprometidos en accionar contra el narcotráfico y el terrorismo no hemos tenido situaciones graves e inclusive muchas veces hay algún dato que tenemos sobre tránsito de personas vinculadas con el financiamiento de terrorismo; pasó, por ejemplo en la gestión de Patricia Bulrich el ingreso por Ezeiza y por Bolivia y no por esta zona, coincido en que hay que mantener el control y la vigilancia pero a la vez se debe desmitificar porque no es el único lugar donde pasan cosas

P: Se habló mucho de que el Primer Comando Capital (PCC) de origen brasileño había ingresado con el objeto de instalarse en Iguazú y en las ciudades de Rosario y Santa Fe, luego se desmintió y se dijo que sólo habrían pasado en forma de tránsito para instalarse en el norte brasileño. ¿Qué información puede brindar al respecto?

SAF: Nosotros mantenemos el control preventivo, estamos muy atentos a cualquier situación de ese tipo, cuando me hice cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación había una persona detenida en la zona norte de Misiones en un escuadrón de Gendarmería Nacional que supuestamente la vinculaba con el PCC, hicimos gestiones para que esta persona pase a ser detenida en el Servicio Penitenciario Federal porque la Gendarmería no es una institución para tener detenidos y menos con esos antecedentes pero después no hemos tenido más situaciones similares

P: ¿Y el Clan Barakat?, liderado por Assar Almad Barakat vinculado al lavado de dinero y al financiamiento de células terroristas como el Hezbolah

SAF: El clan Barakat sí, pero no dentro de nuestra gestión sino en la anterior y eso hizo que el Ministerio de Justicia incorporara al grupo Hezbolah como una organización terrorista, lo que quiero aclarar bien es que ese control sigue existiendo y que muchas veces se realiza con efectivos que no están uniformados y que llevan adelante trabajos de inteligencia e investigación, nosotros no bajamos la intensidad del control y eso tiene como efecto de que la zona norte de Misiones no tenga actividades delictivas de este tipo, si, reitero tenemos información que gente vinculada a grupos terroristas han tenido ingreso al país por otras zona no por Misiones

P: ¿Hay preocupación por un tercer atentado?

SAF: La preocupación siempre la tenemos, bajar la guardia de seguridad es convertirnos en un país vulnerable, por eso todas las instituciones como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Unidad de Información Financiera (UIF), Migraciones, los servicios de inteligencia que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas de seguridad federales tienen información conectada que permite estar muy atentos a los posibles ingresos de personas que esté vinculadas a grupos terroristas, por ejemplo hay una mujer que fue detenida el año pasado en Mar del Plata cuyo marido está vinculado al financiamiento del grupo terrorista Hezbolah, esto demuestra que estamos muy atento a información del tránsito de personas o del movimiento de dinero

P: ¿No cree que se debería desmitificar la frase Triple Frontera porque si menciona así a la zona que integran Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este se debería hablar de un Estado independiente y no de ciudades pertenecientes a sus diferentes países regidas con las leyes de las naciones que integran…

SAF: Es cierto, tal cual como usted lo dice

P: Tras el asesinato de las niñas Lilian Mariana Villalba y María del Carmen Villalba en un ataque por parte del grupo Elite del Gobierno de Paraguay en un campamento del Ejército Revolucionario del Pueblo de Paraguay acaecido el pasado 2 de septiembre se mencionó mucho sobre la vinculación de miembros de este grupo con una localidad del norte de Misiones ubicada a unos 140 kilómetros de Posadas y unos 160 al sur de Cataratas y, por consiguiente donde residiría supuestamente la madre de una de las niñas fallecidas , desearían ingresar al país. ¿Tienen alguna veracidad estos transcendidos?

SAF: Esas versiones no son ciertas

P: ¿Siente la colaboración de los gobiernos de Paraguay, Brasil y Bolivia en la lucha contra el narcotráfico y terrorismo?

SAF: Creo que las relaciones con ambos países se deben fortalecer la vinculación entre las fuerzas de seguridad y de inteligencia de esos tres países, la pandemia no ayuda, las crisis institucionales en los otros países tampoco, nosotros tenemos vinculación sobre todo con Paraguay, debo reconocer que tenemos mayor vinculación con este país que con Bolivia y Brasil

P: ¿Cómo analiza la situación que se vive en las ciudades de Santa Fe y Rosario con la presencia muy fuerte de grupos de narcotraficantes?

SAF: Creamos una unidad del ministerial Rosario en octubre del año pasado y ahí estamos trabajando en tres grandes líneas: Primero reforzando la faz preventiva con personal de las fuerzas federales en la calle; en segundo lugar estamos trabajando muy bien con los juzgados federales de Rosario en un trabajo minucioso de vinculación de causas federales, ha habido varios procedimientos uno la semana pasada con 20 allanamientos con 11 detenidos, entre ellos uno de los líderes de una organización que se dedicaba al fraccionamiento y comercialización de marihuana y cocaína que realizó la Prefectura y la tercera línea es el control sobre el puerto de Rosario que estamos haciendo conjuntamente con la Afip y que derivará sobre el control de la hidrovía

La frontera misionera

P: Estuvo tres días en la provincia de Misiones y sobrevoló en helicóptero junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Gobierno Marcelo Pérez toda la frontera con Brasil y Paraguay; mucho se habla de la permeabilidad fronteriza con ambos países. ¿Qué análisis hace luego del recorrido vía área?

SAF: Misiones tiene 92 % de su territorio fronterizo con los países vecinos, la mayor preocupación del gobernador es la frontera seca, más precisamente entre Bernardo de Irigoyen y Dionicio Cequeira (Brasil) y la zona de San Antonio-Santo Antonio (Brasil) que sólo separa a ambas ciudades un hilo de agua del río San Antonio, la Gendarmería reforzó el control en diez puestos fijos en Bernardo de Irigoyen con 40 efectivos, los episodios que tuvieron son muy puntuales.

P: Seguramente en el sobrevuelo pudo dialogar con el gobernador Oscar Herrera Ahuad sobre el accionar de las fuerzas federales…

SAF: El Gobernador está conforme con el trabajo de custodia que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad federales, nosotros creemos que podemos optimizar su trabajo mejorando los controles con el refuerzo que hicimos de personal en un 10% en el 2021 que se suma al refuerzo que hicimos en el 2020, lo que más nos preocupaba era la supuesta presión de brasilero para cruzar por esa zona,

P: Hubo versiones sobre supuestas presiones de ciudadanos brasileños que se encontrarían en pasos clandestinos ubicados en su país con el objetivo de cruzar a Misiones. ¿Son ciertas esas versiones?

SAF: Ese tema nos preocupaba mucho, pero puedo asegurar que no hay presiones de ciudadanos brasileños que deseen cruzar hacia Misiones en esa zona fronteriza, sí nos preocupa bastante el contrabando de granos y de otros tipos de mercancías y el grado de actividad delictiva se va adecuando también a la presión que hacen las fuerzas federales, ese es por ejemplo el trabajo que hicimos en la zona de El Soberbio (localidad ubicada en el centro de Misiones a orillas del río Uruguay)

P: Concretamente ¿Cuál es la situación en el límite entre Iguazú y Foz de Iguazú (Brasil), separadas por el puente Tancredo Neves y entre Iguazú?

SAF: No hay una situación distinta a la que existe normalmente, no hay presión desde Foz de Iguazú hacia la Argentina, si vamos a reforzar con personal de seguridad de fuerzas federales desde El Soberbio hacia el Norte, eso es lo que evaluamos con los jefes de los escuadrones de Gendarmería Nacional

P: ¿Qué sucede con aquellos ciudadanos que necesitan cruzar porque tienen doble nacionalidad y deben hacer trámites en Brasil o Paraguay, o aquellos que, residen en San Antonio y trabajan en Santo Antonio o los que viven en Bernardo de Irigoyen y trabajan en Dionicio Cequeira o viceversa o aquellos que tienen familiares en uno u otra ciudad fronteriza?; ¿se podría llevar a cabo una burbuja sanitaria, por ejemplo?

SAF: Esas situaciones no son de competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, son temas que debe definir el gobierno provincial, como ejemplo puedo mencionar la situación que se vivió en Corriente donde el gobernador Gustavo Valdés no permitía ingresar a ciudadanos argentinos que residían en Brasil, las personas varadas interpusieron recursos de amparos y finalmente fue la justicia la que determinó que ingresen al país, nosotros seguimos los protocolos que establece el Ministerio de Salud Pública que es la autoridad responsable, en el mientras tanto nosotros debemos controlar

Los reclamos sociales

P: El gobierno de Macri cuando se producían manifestaciones con cortes de ruta de inmediato mandaba a las fuerzas de seguridad a desalojar inclusive con represión, el gobierno del presidente Alberto Fernández es más benévolo. ¿Cuánto aguanta esta desigualdad social en democracia?

SAF: Es una pregunta difícil de responder. El gobierno nacional consiente que estamos en una época donde la desigualdad social el gobierno de Macri la incrementó abriendo una brecha grande de desigualdad el desafío para este gobierno nacional es cómo dar seguridad con este contexto de crecimiento de desigualdad, en ese sentido como el gobierno de Alberto Fernández es respetuoso de los derechos constitucionales es que desarrollamos una herramienta que denominamos resolución alternativas de conflictos que hace que muchos de los funcionarios sobre todo el área de articulación federal se ocupe de estar informados de posibles conflictos o bien intervenir en el caso que no haya información previa de parte de los ministerios provinciales y trabajar en la mediación y negociación para que, por ejemplo, los cortes en la vía pública por reclamos sociales o del tipo que fueren, las fuerzas federales sean el último recurso y no el primer recurso como era en el gobierno de Macri que la gente era reprimida y no atendido su reclamo nosotros trabajamos de otra manera atendemos el reclamo, tratamos de solucionarlo y que no haya un abuso de las fuerzas federales del Estado

P: Cuándo usted asumió el 10 de diciembre del 2019 teníamos un país sin pandemia, seguramente inició su función con un esquema de trabajo sin contemplar la posibilidad de la instalación del Covid 19. A un poco más de un año, ¿Cómo fue cambiar el proyecto de seguridad original a un programa de seguridad con pandemia?

SAF: Nosotros tratamos de mantener nuestras políticas de seguridad durante la pandemia teniendo en cuenta que tuvimos que usar a las fuerzas federales para realizar los controles cuando el aislamiento fue más estricto pero aún así mantuvimos nuestras líneas de trabajo fortaleciendo la federalización de la seguridad que es una orientación central del gobierno de Alberto Fernández promoviendo los encuentros con los ministerios de seguridad provinciales a través del zoom y avanzamos en una política de inversión por ejemplo el año pasado entregamos 170 móviles para las fuerzas federales, este año entráramos 162, reparamos 565 móviles que nos dejó la gestión de Macri sin funcionamiento como también helicópteros y también avanzamos en el área de articulación federal en contraposición del gobierno anterior que al gobierno anterior que tuvo una exposición brutal de las fuerzas de seguridad que intervinieron en situaciones lamentable como fueron las muertes de Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel y trabajamos en la refundalización e la Policía Federal con personal que debe dedicarse a la investigación criminal aun en pandemia tratamos de sostener nuestras líneas principales de trabajo para una seguridad en democracia, respetuosa de los derechos constitucionales de las mayorías y consientes de la desigualdad que tiene el país que hace que haya personas sin horizonte y eso también impacta sobre la seguridad.

