Jaime Durán Barba: “Cristina Kirchner está muy obsesionada con sus causas judiciales”

El consultor político Jaime Durán Barba volvió a analizar la actualidad argentina y lamentó que “toda la política del país” esté direccionada a las intenciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien “está muy obsesionada con sus causas judiciales”, al tiempo que calificó al presidente Alberto Fernández como “una persona sin norte ni sur”.

A pocos meses de celebrarse las elecciones legislativas, el experto ecuatoriano brindó una entrevista para el programa Confesiones en la Noche, que conduce la periodista Cristina Pérez en Radio Mitre, y advirtió que “al paso que estamos yendo, Argentina puede ser Venezuela”.

El ex asesor de Mauricio Macri sostuvo que, “electoralmente, la jugada” que hizo la actual titular del Senado en el 2019 eligiendo al ex jefe de gabinete como su compañero de fórmula “fue muy buena, ya que sin él no hubiera ganado” aquellos comicios, pero cuestionó la posición que tomó el oficialismo una vez que llegó al poder.

“Cristina hizo un papel tranquilo, dejó que Alberto Fernández venda la idea de que iba a haber un Gobierno de diálogo, pero en la realidad no está pasando eso. Ella está muy obsesionada con sus causas judiciales, y es lamentable que el país esté haciendo toda la política para eso”, agregó.

En este sentido, Durán Barba aseguró que “tenía otras expectativas” sobre el mandatario nacional, a quien calificó como, “una persona sin norte ni sur que a ratos pareciera que quisiera tener el poder, pero la mayor parte del tiempo depende absolutamente de la vicepresidenta, y no es eso lo normal”.

“Los países presidencialistas tienen un presidente, no puede haber varios. En Bolivia, el presidente (Luis) Arce dejó clarito que él es el Presidente, que Evo (Morales, líder del partido Movimiento al Socialismo) es su amigo, pero nada más”, remarcó.

Para el analista político, “esta imprecisión entre Alberto y Cristina es nociva para la Argentina” y consideró que el Gobierno debería ir “hacia una política como la que ofreció al principio, de mayor diálogo, de mayor encuentro, sobre todo ante un problema que tiene que ver con la gente, porque con el coronavirus muere gente, no es un tema ideológico”.

“La cosa está yendo mal. Los populismos pueden hacer travesuras cuando hay plata, cuando la soja estaba a un gran precio y el país estaba estabilizado, podían regalar plata. Pero un populismo sin plata es un problema, es algo complicado. Y un populismo sin plata y en un mundo en crisis, es una cosa que puede explotar en cualquier dirección”, señaló.

Al respecto del COVID-19, Durán Barba remarcó que el planeta se encuentra “en un momento muy extraño, muy complicado, en el que todos los políticos deberían dejarse de peleas, de chicanas, y juntarse para enfrentar algo que es increíble y tiene un desarrollo cada vez peor”.

Tras ser consultado sobre las últimas declaraciones periodísticas de Alberto Fernández, en las que les reclamó colaboración a sus adversarios políticos para conseguir vacunas, comentó: “Hay nuevas cepas, nuevos problemas, Francia vuelve ahora a las medidas más severas. La oposición del actual Gobierno en la Argentina tiene muy buenas relaciones en el extranjero, eso es real, y no es cuestión de armar un chiste, sino de sentarse y conversar qué hacemos por los argentinos”.

Macri y el año electoral

Por otra parte, Durán Barba también habló sobre el rol de Mauricio Macri dentro de la oposición y manifestó que no cree que el ex Presidente va a ser candidato en las próximas elecciones legislativas, aunque reconoció que “seguramente” está “mirando lo que pasa” en el país.

Sobre este punto, la conductora del programa le preguntó si el ex jefe de Estado tiene posibilidades de volver en algún momento a estar al frente del Poder Ejecutivo, a lo que el ecuatoriano respondió: “Más que las que tenía Alberto Fernández hace cuatro años, ciertamente”.

Por último, el ex asesor de Cambiemos evitó pronosticar a un futuro candidato para la Presidencia por parte de la oposición, pero destacó que “es posible que sea bueno el liderazgo de una mujer” como María Eugenia Vidal, o también el de alguien como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que “tiene muy buena evaluación y es un gran hacedor de cosas”.

Con información de www.infobae.com