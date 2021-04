El tuit de Sputnik V sobre el positivo de Alberto Fernández

El Instituto Gamaleya de Rusia, donde se desarrolla la vacuna Sputnik V que importa el país –y que se aplicó el presidente Alberto Fernández en enero- se refirió a la noticia del resultado positivo de Covid-19 del mandatario, quien anoche lo comunicó en las redes sociales.

“Nos entristece escuchar esto”, es la respuesta del instituto a través de la cuenta oficial de la vacuna Sputnik V en Twitter a los mensajes del mandatario.

A continuación, y ante el debate que suscitó en las redes el anuncio del mandatario sobre las posibilidades de contagio de una persona vacunada, la cuenta explicó: “Sputnik V tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves”.

“¡Le deseamos una rápida recuperación!”, termina el mensaje.

Minutos después de esta medianoche, Fernández comunicó en Twitter que terminó el día de su cumpleaños, que fue ayer, aislado. “Quería contarles que al terminar el día de hoy [viernes], luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígenos cuyo resultado fue positivo”, dijo.

Ahora el Presidente aguarda la confirmación a través del resultado de un test PCR, de mayor efectividad. Por lo pronto, ya dio aviso a sus contactos de las últimas 48 horas para que hagan su propio aislamiento en caso de considerarlo necesario.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, expresó.

El Presidente recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V el pasado 21 de enero y la segunda, días después.

Por otro lado, desde el Gobierno también enviaron un mensaje en relación a estas dudas.

La noticia sobre el positivo de Fernández de la agencia Télam cita a una fuente oficial que “recordó que la eficacia de las vacunas demostró ser elevada, al punto de que previene la infección por coronavirus en porcentajes que oscilan entre el 70 y el 90%, según la procedencia de la vacuna”.

En ese sentido, según la fuente citada en off, “la mayor protección que brindan las vacunas, y el objetivo principal de la campaña de inmunización contra la Covid-19, es evitar las complicaciones graves, la hospitalización y la mortalidad”. “Las vacunas permiten un tránsito por la enfermedad de leve a moderado”, expresó.

Fuente: La Nación