Las reuniones entre los equipos de salud y los funcionarios, se están desarrollando prácticamente a diario, con la intención de monitorear de cerca la aproximación de la segunda ola de COVID-19, en donde todos coinciden en la relajación que se observa en la población, sobre todo en el ámbito de las reuniones sociales en las que se descuidan los protocolos.

Al ser consultada la concejal Brenda Vimo, sobre cómo observa este panorama, señaló: “Como médica, como concejal, no hay mucho más que decir de lo que cada día se está explicando, que evidentemente la segunda ola la tenemos arriba, que tiene un patrón distinto y esto lo digo más como médica y particularmente en mi percepción donde insisto, veo un patrón diferente al de la primera ola. En esta oportunidad vamos a tener a los adultos mayores ya casi en su totalidad vacunados en nuestra ciudad, por lo cual es muy probable que los que más se contagien sea la gente más joven y lo que sí hoy tenemos es poder aprovechar el aprendizaje de todo lo que pasó el año pasado y poder entender que sin la responsabilidad individual y familiar es imposible sostener esto sin restringir cosas”.

Asimismo, la edil expresó que la idea es justamente no restringir, “la idea es defender al máximo la actividad económica de la ciudad, porque ya ha sido muy golpeada y todavía no nos hemos recuperado y tal vez nunca nos recuperemos del todo del cimbronazo”. Y agregó: “Al igual que con el tema educativo, el objetivo es poder sostener la presencialidad de las clases, pero eso requiere de máxima responsabilidad”.

“Prácticamente, en absolutamente todos los casos, los contagios se dan en reuniones sociales, no es en el trabajo, no es en el colegio, no son en las escuelas, no son en otros lados más que cuando estamos en casa, nos relajamos y recibimos amigos. La sugerencia es más que nunca la empatía, más que nunca pensar en el agotamiento que tienen ya los médicos y todo el personal de salud. Todos, absolutamente todos, ambulancieros, camilleros, radiólogos, terapistas, enfermeros, la gente de laboratorio, todos muy agotados como para tener que volver a enfrentar una segunda ola, que sin dudas ya llegó, pero que requiere de nuestra responsabilidad individual”, precisó Vimo.

EL APRENDIZAJE DEL 2020

La concejal Vimo, sostuvo que “nosotros ya aprendimos cuáles son las medidas, estamos entrando en una época del año que como empieza a hacer más fresco, tenemos reuniones sociales adentro de nuestras casas o en lugares cerrados. Ahí es donde tenemos que profundizar las medidas de prevención y allí es donde debemos replantearnos como nos vamos a juntar y si bien es imposible no reunirse en pascuas o en fechas especiales, porque realmente el vínculo social es muy importante para mantenerse entero emocionalmente, hay que entender que hay que hacerlo intentando estar en espacios abiertos, a la intemperie o en lugares con una ventilación fluida”.

“Si hay algo por lo que se intenta concientizar y sensibilizar a cada uno de nosotros, es para que la segunda ola nos agarre con menos cantidad de casos, con menos cantidad de camas ocupadas y por supuesto, con menos cantidad de personas fallecidas, recalcando siempre que quienes tengan factores de riesgo se cuiden aún más. El deseo es que todo lo que vivimos el año pasado haya sido un aprendizaje, que si todos ponemos lo que tenemos que poner, no vamos a tener que volver a las restricciones, porque eso también ha sido un golpe muy duro para toda la sociedad. Hay que trabajar todos juntos con responsabilidades individuales”, afirmó la edil.





