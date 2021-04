Atlético de Rafaela no tuvo su mejor comienzo de temporada 2021 en la Primera Nacional y mientras Walter Otta y su cuerpo técnico buscan aceitar el equipo para tratar de lograr la primera victoria, el próximo domingo visitará a Santamarina de Tandil, desde Santa Fe llegan algunas ‘bombitas’. Se trata de declaraciones efectuadas por Víctor Bottaniz al diario EL LITORAL.

“Cuando Rodrigo Villarreal (periodista y empresario) me habló para un futuro si él era elegido presidente de Unión, en Atlético de Rafaela se pusieron celosos y me desplazaron... ¡Y eso que a Atlético le hice ganar un montón de guita!... Me acuerdo que cuando agarré el equipo en Primera, lo ponía a Copetti y se enojaban. El otro día, un dirigente me dio la razón. ¿Sabes quién lo había apuntado a Copetti?”, indicó Bottaniz.

Se le consultó sobre el interés que había mostrado Unión, para llevarse al delantero chaqueño de la ‘Crema’, y Lito agregó: “¡Y Colón también!... Eduardo Domínguez se mostró interesado, hace como cuatro años. En reserva lo hacía jugar detrás del punta o de extremo por derecha, cuando jugábamos 4-2-3-1. Walter Otta lo puso de delantero. Y recuerdo que a veces jugaba detrás de Bieler... Me alegro mucho por este chico y lo que está viviendo en Racing”.

La entrevista hace foco en el desinterés mostrado por los clubes de la capital provincial para contar con Bottaniz, principalmente por parte de Unión. Viene de trabajar en Boca y lo llamaron de River, para captar talentos en la zona litoral, y de Vélez.

A la hora de consultarle si estaba bien que duren poco los coordinadores en el ‘Tate’, Bottaniz contó: “¡Lógico...! En Liga de Quito estuve trabajando como ocho años en la formativa y en Rafaela un montón... Lo mínimo son tres o cuatro años, los resultados no se ven de un día para el otro... Pero te repito, ni siquiera tuvimos la posibilidad de que nos escuchen en Unión. Cuando agarré el equipo interinamente en Atlético, la base era la que habíamos llevado tres años antes a Brasil y sostuve a Macagno, Tagliamonti, Pussetto, Martino, Godoy... Entró mucho dinero con la venta de estos jugadores y se mejoró la infraestructura”.

Fuente: diariolaopinion.com.ar