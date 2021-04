Juntos por el Cambio definirá una postura sobre la postergación de las PASO

Por el grado de tensión y el nivel de intrigas que la rodean, en la reunión que mantendrá esta tarde la mesa nacional de Juntos por el Cambio parece estar en juego mucho más que la contestación a la propuesta del oficialismo de suspender las PASO por un mes para evitar que millones de personas salgan a votar el domingo 8 de agosto cuando la situación sanitaria, según se prevé, todavía será complicada.

La iniciativa fue anticipada de manera sorpresiva la semana pasada a sólo dos dirigentes del PRO, Cristian Ritondo y Jorge Macri, en una reunión realizada por otro motivo en la Casa Rosada con Axel Kicillof, Eduardo “Wado” De Pedro, Sergio Massa y Máximo Kirchner, y despertó suspicacias interminables. ¿Los referentes del Frente de Todos eligieron esa vía poco ortodoxa para hablar de un tema de semejante importancia en lugar de canalizarla de manera institucional con el solo objeto de hacer estallar las diferencias internas en la coalición opositora? ¿Quién y por qué dejó trascender que durante ese encuentro hubo consenso para diferir las PASO cuando no era así?



Tras la desmentida a cualquier acuerdo sobre cambios en el cronograma electoral, Juntos por el Cambio decidió que el proyecto oficialista fuera debatido por su mesa nacional, que tenía previsto deliberar de manera presencial este martes. Nadie quiere anticipar de manera oficial qué postura llevará, aunque los intensos preparativos y recaudos para una simple reunión delatan la importancia que la oposición le otorga a las PASO y de qué forma lo que se resuelva será una señal de cómo seguirá la relación con el Gobierno y el Frente de Todos.

Quizá como efecto del último Zoom de JxC, en el que se difundió por error (¿o no?) la foto de Mauricio Macri y su esposa en la cama, los referentes opositores se juramentaron en evitar las filtraciones sobre lo que se discuta en la reunión e incluso resolvieron no informar la dirección donde se encontrarán para que evitar que vayan los periodistas y les hagan preguntas que puedan incomodarlos.

¿No será precisamente esa decisión lo que acrecentará las versiones y los comentarios off the record de los participantes del encuentro? ¿No será mejor disipar las dudas mediante una conferencia de prensa? “Puede ser. Lo resolveremos por la mañana (del martes), pero hasta ahora la decisión es no tener contacto con el periodismo”, admitió a Infobae una figura de la oposición.

La reunión está convocada para las 16 (inicialmente era a las 18) y lo único que trascendió, pese al enorme hermetismo sobre el tema, es que el lugar de las deliberaciones está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y fue proporcionado por Horacio Rodríguez Larreta. Está previsto que participen, además de Macri y Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, por el PRO; Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff y Martín Lousteau, por la UCR; Maximiliano Ferraro, Juan López y Maricel Etchecoin, por la Coalición Cívica, y Miguel Angel Pichetto, por el Peronismo Republicano. También se sumarán gobernadores del espacio como Gerardo Morales, (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Dos de los partidos que integran JxC todavía están intentando lograr consenso interno antes del debate de la mesa nacional. Por un lado, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, está hablando desde hace 24 horas con el resto de sus colegas partidarios ante las evidentes surgido diferencias de criterio. Un exponente del ala moderada de la oposición como Rodríguez Larreta, por ejemplo, cree que será difícil oponerse a la postergación sólo por un mes de las PASO si el argumento es la cuestión sanitaria, mientras que Bullrich y Macri, del ala dura, desconfían de las verdaderas intenciones del oficialismo y son partidarios de no habilitar cambios en el cronograma electoral sin que haya expresas garantías de que no será una forma de eliminar las primarias y dejar en firme sólo las elecciones generales.



Las sospechas de la oposición se acrecentaron en las últimas horas luego de que, en declaraciones radiales, Massa propuso que las PASO se realicen el mismo día de los comicios legislativos porque “no hace falta someter a los argentinos a ir a votar dos veces” .

En la UCR, los dirigentes que integran la conducción de JxC y los gobernadores se reunirán a las 14 para unificar sus distintas posturas. Gerardo Morales era partidario de no realizar las PASO, aunque ahora sostiene que deberá definirlo orgánicamente Juntos por el Cambio. Lo mismo piensa su colega de Corrientes, Gustavo Valdés. El senador Martín Lousteau, en cambio, cree que no se puede tocar la ley electoral en un año de elecciones, pero podría apoyar una excepción por cuestiones sanitarias porque implicaría achicar el tiempo entre las PASO y los comicios generales. Alfredo Cornejo, presidente del partido, mantiene sus reservas sobre la actitud del oficialismo y cuestiona la propuesta de Massa porque equivaldría unificar en un solo día ambas elecciones equivaldría a implantar una ley de lemas.

Hasta ahora, la posición más conciliadora fue la de Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica: “Si es de agosto a septiembre cuando estará bajando la pandemia -dijo-, me parece que es razonable (suspender las PASO)”. Y agregó: “Si a nosotros nos conviene, no importa que sea una manipulación del Gobierno. Uno tiene que preguntarse si los políticos pueden estar en campaña en medio de la pandemia”.



Más allá de las diferencias internas, existe total acuerdo en defender la realización de las PASO (Juntos por el Cambio las necesita para dirimir candidaturas en muchos distritos de todo el país) y en no negarse a postergarlas por un mes, siempre y cuando se disponga “un fuerte cerrojo legal para evitar que se hagan nuevos cambios electorales” que sólo favorezcan al oficialismo.

Un referente de JxC incluso piensa plantear a sus pares que, antes de considerar los cambios, le exijan al Gobierno que presente un proyecto de ley sobre la postergación de las PASO para “discutir sobre algo concreto y no ideas que van cambiando sobre la marcha”, en alusión a los matices entre la propuesta oficialista de la semana pasada y la que mencionó Massa. Un criterio similar se terminó adoptando en las filas opositoras cuando el año pasado aparecieron diferencias entre sus integrantes sobre la elección del Procurador.

El debate sobre las PASO también se dio este lunes durante el almuerzo de Rodríguez Larreta (acompañado por Diego Santilli, Felipe Miguel, Fernando Straface) con sus aliados de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires: Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, de la UCR; Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica; Roy Cortina, del socialismo, y Diego García Vilas, del partido Confianza Pública, que lidera Graciela Ocaña. Allí hubo predisposición a considerar una postergación de las PASO, pero advirtieron que “no hay que darle al gobierno nacional un margen de discrecionalidad y excepcionalidad para que maneje a su antojo el calendario electoral porque la excusa de hoy para modificarlo puede ser la pandemia y mañana podrá aparecer otra”.

Fuente: Infobae