Alerta máxima: las nuevas cepas que circulan en la provincia de Santa Fe

La segunda ola de coronavirus está comenzando en Santa Fe y hay preocupación por la circulación de nuevas cepas detectadas en el territorio. Hasta el momento, el Ministerio de Salud registró casos de las variantes de Manaos (P.1), Reino Unido (B.117) y Nueva York (B.1.526), siendo uno de los casos de la cepa brasilera mortal. Qué dicen los especialistas sobre los riesgos de estas nuevas variantes.



El viernes pasado confirmaron desde la Dirección de Epidemiología que un informe de la delegación Rafaela del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, integrante del consorcio interinstitucional para la secuenciación del genoma y estudios genómicos de Sars-Cov-2 -conocido como Proyecto País-, detectó la cepa del Reino Unido en la capital provincial en un paciente que había tenido contacto con viajeros y la de Manaos en una mujer de 66 años residente de la cabecera del departamento Castellanos, que no tenía antecedente de viaje al exterior.

Al otro día se conoció el fallecimiento de la paciente infectada con la cepa brasilera y se volvieron a prender las alarmas cuando a las horas la cartera sanitaria informó un nuevo contagio con la cepa de Manaos en Funes y otro con la de Nueva York en Rosario, ambos con antecedente de viaje.

En todos los casos se aplicaron los protocolos correspondientes de aislamiento de los pacientes y de sus contactos estrechos, como así también de seguimiento médico. Pero estas mutaciones son más contagiosas que la original y los especialistas advierten al respecto.



¿Por qué las nuevas cepas son más contagiosas?

"Hay más de 4.000 mutaciones del SARS-COV-2. Es un virus que puede modificar su estructura rápidamente y van a ir apareciendo más. Los cambios importantes son los que hacen a la contagiosidad, por eso hay que insistir en el sostenimiento de las medidas preventivas (distanciamiento social, lavado de manos, uno de tapaboca), porque estas siguen siendo las mismas para todas las cepas", sentenció Ricardo Teijeiro, el infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, en diálogo con Aire Digital.

La bioquímica Adriana Angélica Giri, investigadora del Conicet y del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y profesora de Virología de la facultad de Bioquímica de la UNR, indicó a Aire Digital que si bien las cepas están en estudio "todas presentan mutaciones en la proteína Spike y en la zona de unión del receptor celular", lo que implica que estas variantes tienen una mayor capacidad de infección.

"Estamos viendo en tiempo real cómo el virus se está adaptando a la población humana y lo hace mutando para lograr tener una mayor eficiencia al infectar y eso es común en los virus. Cuando una de estas mutaciones produce una ventaja para el virus, empieza a prevalecer en todas las infecciones", explicó y recordó que el comportamiento social es el factor común que puede influir en esta transmisión. "Si la gente adecúa su comportamiento para disminuir la circulación, la situación no va a empeorar", recomendó.

Una por una, las cepas que circulan en Santa Fe

Sobre las cepas circulantes en la provincia, Teijeiro indicó que la del Reino Unido (B.117) tiene un 70% más de contagiosidad que el Sars-Cov-2 y que es una variante dominante que en suelo británico desplazó a las otras. Para el especialista, esta alta transmisión es la causante de la mayor aparición de casos graves incluso en jóvenes, que según consideró son hoy los más expuestos al riesgo de contraer al virus. El inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner, coincidió y confirmó además a Aire Digital que está comprobado –tras más de cuatro meses de estudio– que esta variante es más agresiva incluso en mayores de 60 años.



Ambos especialistas coinciden en que la cepa de Manaos (P.1) es también más contagiosa, aunque no se conoce en qué porcentaje, y afecta también a la población joven, en la que se presentan casos graves de la enfermedad. Aclaran que no se puede comparar su riesgo con la cepa del Reino Unido, porque ambas tiene características similares pero en contextos diferentes, siendo en Brasil la pobreza y el hacinamiento factores propicios para el avance de la enfermedad. No obstante Geffner aclaró que las vacunas contra el Sars-Cov-2 son efectivas para la variante británica, pero tiene una "capacidad relativa" para la brasilera que puede evadir en cierta medida la protección que confieren las vacunas, aunque esto sigue siendo materia de estudio.

En cuanto a la cepa de Nueva York (B.1.526), los especialistas indicaron que está en estudio y Giri comentó que en Estados Unidos además de esta se detectaron otras dos en California -una de las cuales también fue detectada en Argentina-. La Organización Mundial de la Salud indicó que esta variante B.1.526 es la culpable de la gran cantidad de contagios en Nueva York. Chile es uno de los países donde se detectaron altos números contagios de esta cepa y, según confirmaron en los últimos días desde el Instituto de Salud Pública trasandino, hay evidencias de que es más letal y hay informes que aseguran que hasta puede reducir la eficacia de las actuales vacunas.

Medidas

Tras las confirmaciones de nuevas cepas detectadas en la provincia, las autoridades sanitarias trabajan en la detección y seguimiento de casos sospechosos, con mayores controles en accesos al territorio. Tal es el caso de los controles de anosmia (pérdida de olfato) en el Túnel Subfluvial que une la capital provincial con Entre Ríos. Además, la propia ministra Sonia Martorano pidió a la población extremar las medidas preventivas para evitar contagios y apeló a la responsabilidad individual y colectiva.

En las últimas horas del domingo, el gobernador Omar Perotti, la responsable de la cartera sanitaria y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, se reunieron de manera virtual con intendentes y presidentes comunales de la provincia para evaluar la situación sanitaria, pero confirmaron que no habrá nuevas medidas restrictivas por el momento.



Consultados al respecto, los especialistas advierten que habrá que definir nuevas estrategias. Teijeiro insistió en agudizar las medidas sanitarias, sobre todo la de testeos, y consideró que se debería "masificar" para lograr que el aislamiento de los casos positivos sea más rápido. Sobre las medidas restrictivas que debe aplicar el Estado, dijo que deberían aplicarse según la necesidad epidemiológica de manera acotada en tiempo y espacio. "Deberían aplicarse por jurisdicción de acuerdo a como vaya circulando el virus y por el menor tiempo posible para que no afecte lo económico", aclaró.

Por su parte, Geffner coincidió en que en el país se ha fortalecido lo hospitalario, pero que hay que prestar atención a los testeos, que se realizan en menor cantidad que la necesarias y tienen sus "limitaciones". Y fue más radical en cuanto a las restricciones y dijo que se trata de "medidas antipáticas, pero necesarias". "Hoy por hoy hay que restringir, porque está habiendo mucha circulación y si no va a ser muy difícil de manejar este pico", sentenció.

