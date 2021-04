«Perdió la confianza pública y el capital político»: Adolfo Rubinstein, duro contra Alberto Fernández

El ex Secretario de Salud aseguró que por esas razones para el oficialismo, «aplicar restricciones es el principal desafío».

Adolfo Rubinstein habló este martes sobre la posibilidad de que la gestión de Alberto Fernández lleve a cabo limitaciones más severas debido al aumento de casos de coronavirus y explicó: «Aplicar restricciones es el principal desafío que tiene hoy el gobierno, porque perdió confianza pública y capital político para, por ejemplo, decir volvemos a fase 1 o a restricciones estrictas».

En diálogo con Luis Majul en Radio Rivadavia, el ex funcionario agregó: «Obviamente no parece que vaya a tener mucho acompañamiento social, por la imposición de una cuarentena que se hizo eterna y que terminó quebrándose por voluntad de la gente porque la gente no resistió el confinamiento» por lo que subrayó: «Volver ahora a restricciones severas tiene ese riesgo».

No obstante, remarcó: «Como viene la cosa, que viene acelerándose muy rápida (en referencia a los contagios) yo creo que va a haber que apelar a alguna restricción», aunque aclaró: «El foco no puede estar puesto otra vez en las restricciones como única estrategia». En ese sentido, sostuvo: «Hay que apelar a otras estrategias, como por ejemplo, lo que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires o en Córdoba que es aumentar los testeos».

De esa manera, según explicó: «Se puede detectar rápidamente a la población y aislarla» y además agregó que «se puede saber en los casos positivos cuáles son las variantes que están prevaleciendo». En cuanto a ese último punto, remarcó: «Justamente en este momento en el que hay bastante riesgo de que circulen variantes mucho más contagiosas».

Por otra parte, Majul subrayó que muchos oyentes llaman a la radio para contar que viven en el territorio bonaerense, pero que vienen a hacerse el testeo a la Ciudad de Buenos Aires por lo que el periodista le preguntó al profesional si estaba bien que eso fuera así. Rubinstein no dudó y respondió: «La provincia de Buenos Aires prácticamente ha dejado de testear», aseveró y precisó: «Esto reduce el número de personas que son diagnosticadas con coronavirus, pero no permite generar referencia».

Con información de www.elintransigente.com