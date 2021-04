Nicolás Trotta defendió las clases presenciales: «Si hay que tomar medidas más restrictivas no hay que empezar por la escuela»

Frente a la segunda ola de coronavirus en la Argentina, Nicolás Trotta habló sobre las clases presenciales y afirmó: «La presencialidad en clases es cuidada y con protocolos. La escuela es un espacio institucional de riesgo bajo frente a la realidad del Covid». En ese sentido, subrayó: «Nada está confirmado pero la prioridad es la presencialidad en las clases».

Este miércoles, en diálogo con Ernesto Tenembaum en el programa Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos de Radio con Vos, el funcionario aseveró: «Para nosotros es fundamental cuidar la presencialidad» y aclaró: «Que no es cualquier presencialidad, tiene protocolos muy estrictos». En ese sentido, sostuvo: «La evidencia nos muestra que la escuela es un espacio institucional donde se pueden cumplir los protocolos».

«Es un espacio con distanciamiento físico, ventilación cruzada, uso de tapabocas, ingreso escalonado», detalló y remarcó: «Cada uno de esos aspectos que nos ha confirmado que podemos sostener la presencialidad». Acerca de la posibilidad de limitaciones más severas, el dirigente sostuvo: «Si hay que tomar medidas más restrictivas no hay que empezar por la escuela, hay que empezar por esos lugares donde los especialistas nos están marcando que se están produciendo los contagios que son en el ámbito social».

«Muchas familias me escriben y me preguntan por qué en las escuelas somos tan estrictos y después en los bares no se cumplen los protocolos», recalcó y agregó: «Lo que tenemos que lograr es que se cumplan los protocolos en los ámbitos que no se están cumpliendo para cuidar la salud y proteger también la presencialidad de la escuela». Por lo tanto, subrayó: «Nada esta descartado, pero el consenso que hay con todas las jurisdicciones es preservar la presencialidad».

Por último, al ser consultado sobre los casos de coronavirus en los colegios, Trotta precisó: «El nivel de contagio en las escuelas en cuanto a los estudiantes es del 0,16%» y remarcó: «Eso no quiere decir que el contagio se haya producido en la escuela, no tenemos aulas enteras contagiadas para inferir que eso sea así». En el caso de los docentes, indicó que el número es del 1,03% al tiempo que resaltó que ya hay medio millón de docentes y auxiliares vacunados con una dosis.

Con información de www.elintransigente.com