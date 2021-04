«Nos metió miedo a los argentinos»: Alfredo Cornejo salió a defender el comunicado de Juntos por el Cambio

El ex gobernador de Mendoza salió a cruzar al gobierno nacional ante las posibles nuevas restricciones.

Alfredo Cornejo defendió el comunicado de Juntos por el Cambio en una entrevista radial este miércoles por la mañana. El ex gobernador de Mendoza señaló: «En el comunicado defendemos las libertades fundamentales, dice casi específicamente que se tenga una normalidad en lo mayor que sea posible». En el día de ayer los miembros de la coalición opositora rechazaron todo tipo de propuestas de restricciones ante el aumento de los contagios.

El diputado criticó fuertemente al gobierno nacional expresando que «el kirchnerismo gobernó el 2020, el año de la pandemia y nos metió miedo a los argentinos, un miedo irracional con muchísimas restricciones. Somos uno de los pocos países que no tuvo clases y tuvo cerradas las escuelas, eso fue un error». Además sostuvo: «El kirchnerismo quiere todo cerrado».

Al ser consultado sobre las posibles contradicciones que implica el comunicado firmado con las medidas tomadas por los gobernadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo sostuvo que «el comunicado plantea por qué se adelantaron con estas medidas. Mendoza cerró, pero no son las mismas medidas. Mendoza en buena parte del 2020 mantuvo abierto o semiabierto gran parte de la actividad y eso impactó sobre las cifras de desempleo».

El mendocino también defendió su cruce con Axel Kicillof por las redes sociales. «Yo siempre me pregunto, incluso en el intercambio de opinión pública, ¿Para qué sirve el flujo de ideas contrapuestas si no es para mejorar la calidad del debate público?», expresó. Además, aprovechó para criticar fuertemente al gobernador de la provincia de Buenos Aires: «La ola de inseguridad en el conurbano deriva de una mala política de seguridad y de una suelta de presos».

En diálogo con el programa Buen día continental Cornejo dijo no estar en contra de que se tomen restricciones siempre y cuando sean las adecuadas. «Este comunicado viene a advertir que no se vuelvan a cometer los mismos errores que en 2020. El producto bruto de Argentina cayó 10%, solo un país cayó tanto como Argentina», disparó el ex gobernador preocupado por el impacto económico de las posibles nuevas restricciones.

Con información de www.elintransigente.com