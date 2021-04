La indignación de Oscar Ruggeri por “los pibes de 18” vacunados: “Con esas vacunas salvábamos a 270 abuelos”

Durante la emisión de Espn F90, Oscar Ruggeri se mostró muy enojado con los casos de jóvenes vacunados que se conocieron y pidió que se le de prioridad a los adultos mayores en el proceso de inmunización de la población.

“Es la salud primero, como dijo el presidente desde el primer día. Suspendieron a los vacunados para jugar el partido esta noche. Tendrían que haber pasado el partido más adelante, si la Copa Argentina me dicen que se va a jugar dentro de un año. ¿Qué sabés si en junio se puede jugar? No era tan complejo de resolver”, comenzó Ruggeri, con respecto al escándalo que se desató hoy por la suspensión de la vacunación en el Estadio Único de La Plata, donde iban a jugar River y Atlético Tucumán.

En línea con esto y sobre los brotes de coronavirus en los planteles, expresó: “Si un club tiene 15 tipos enfermos, sentido común. Son ventajas esas. No hay que sacar ventajas”.

“Todos los médicos, todos los enfermeros, todos los que limpian en las clínicas y en los hospitales, vacunados. Listo, ¿sabés como le damos para adelante? Prioridades a full. No hay que hacer así (el gesto de la V). Hacen así, me vacuno. Sino, yo también hago este gesto, que no sé que quiere decir y le preguntaría a un montón de chicos de 20 años vacunados que hacen así y no sé qué me quieren decir a mí, que tengo 60. ¿Qué me quieren decir, que tengo que hacer así y me vacuno?”, expresó el panelista sobre los jóvenes vacunados.

Junto con esto, habló sobre la alegría de los adultos mayores al recibir las dosis: “Les cambia la cara. Y posiblemente se enferman, porque el presidente se enfermó vacunado, pero por ahí es leve, no se nos mueren. Entonces, vacunemos a todos los viejos, que estén vacunados. Una buena a nuestros abuelos, si ya no les pagamos nada. Vamos a darles una buena. Vacunémoslos, que los ponemos contentos. No tiene que quedar uno sin vacunar. No hay que gastar una vacuna en donde no se debe”.

“Yo, con 60, no estoy vacunado. Es de locos. Porque por ahí, con esa vacuna que se dio un pibe, un abuelo se murió. Por ahí, con esas vacunas salvábamos a 270 abuelos”, concluyó, apuntando contra los jóvenes que ya recibieron la vacuna.