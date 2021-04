¡Hay Superclásico! River venció a Atlético Tucumán y se enfrentará con Boca en la Copa Argentina

Con un poco de sufrimiento, teniendo en cuenta cómo se dio el trámite del encuentro, River venció por 2 a 1 a Atlético Tucumán en el estadio Ciudad de La Plata y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. En la próxima instancia se verá enfrentará nada menos que con Boca.

El juvenil delantero Federico Girotti fue el encargado de marcar los dos goles del Millonario, a los 12 y 21 minutos de una primera etapa en la que el conjunto de Núñez fue muy superior a su rival.

Sin embargo, el conjunto tucumano reaccionó en el complemento. A los 20 minutos alcanzó el descuento por intermedio de Leonardo Heredia y se fue con todo en búsqueda de un empate que forzara la definición por penales. Así, se hizo un duelo ida y vuelta, aunque la falta de precisión en los metros finales impidió que el resultado final se alterara.

Se viene el primer Superclásico en Copa Argentina

Con este triunfo, River avanzó a los octavos de final del certamen, por lo que volverá a verse una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Aunque esta tendrá una particularidad: será la primera vez que los dos equipos más poderosos del país se enfrenten por la Copa Argentina.

Todavía no está la fecha definida, pero las autoridades encargadas del fútbol argentino tienen un calendario tentativo. En principio, todo indica que el River-Boca recién podría disputarse a partir de fines de julio.

¿Por qué tan tarde? El calendario de competiciones está sobrecargado. Según informan fuentes de ambos clubes, la Copa América, que se jugará en la Argentina y Colombia, le pone un freno al espectacular cruce del torneo federal. Sumado a eso, claro, está la Copa Libertadores, cuya fase de grupos empezará en dos semanas, y la continuidad de la Copa de la Liga Profesional.

La Copa América, que iba a jugarse el año pasado, fue postergada para este año. Su comienzo está establecido para el 11 de junio y terminará el 10 de julio. Recién 15 días más tarde se concretaría el Boca-River, con estadio a confirmar.

Hay algunas ventanas disponibles que están más cerca, pero en base a las primeras informaciones el duelo recién se jugaría luego de la Copa América. Lo que podría cambiar todo es que ambos equipos queden eliminados antes de la final de la Copa de la Liga, lo que permitiría que se enfrenten en mayo. De todos modos en los próximos días habrá más novedades al respecto, con lo cual el escenario quedará más claro.

“Los Boca-River son lindos de jugar. Es lindo enfrentar al rival que siempre te genera más adrenalina”, dijo Marcelo Gallardo tras el triunfo ante Atlético Tucumán. Sin embargo, ante la incertidumbre de la fecha del duelo, aclaró: “Meterse en un partido que no se sabe cuándo se va a jugar, no me genera ningún entusiasmo urgente. Vamos a ver cómo se organiza la Copa y, cuando llegue el encuentro, se disfrutará”.

Fuente: TN