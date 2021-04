Draghi llama dictador a Erdogan tras criticar la “humillación” a Von der Leyen en Ankara

El presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, ha comparecido este jueves ante la prensa para dar cuenta del caos generado con el proceso de vacunación. La idea de la rueda de prensa era explicar los planes de reapertura y gestión para las próximas semanas, pero una pregunta sobre política internacional ha hecho fruncir el ceño al expresidente del BCE. “No comparto el comportamiento de Erdogan. Me ha disgustado mucho la humillación sufrida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen”, ha apuntado. Draghi se ha referido así al episodio vivido el martes en Ankara, cuando Von der Leyen fue obligada a sentarse en un sofá a bastante distancia de los dos sillones reservados para el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El primer ministro italiano ha ido más allá. “Con estos dictadores, a los cuales necesitamos para colaborar, hay que ser franco para afirmar la propia posición, pero también estar preparados para cooperar por los intereses del propio país. Hay que encontrar un equilibrio justo”, ha señalado sin ambages.



Ningún primer ministro italiano reciente se había referido a Erdogan como “dictador”. Las palabras de Draghi, probablemente marcadas por su reciente viaje a Libia, donde se cruzan los intereses de ambos países, pueden abrir un nuevo incidente con la siempre activa diplomacia turca. De hecho, el país afectado llamó a consultas a su embajador poco después de la rueda de prensa en Roma. Además, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, condenó las “feas palabras” del primer ministro italiano. Unas afirmaciones inesperadas y muy duras que provocarán más tensiones a la relación algo tortuosa entre ambos países. Matteo Salvini, líder de la Liga, partido miembro del Gobierno italiano, ha convocado una protesta ante la Embajada turca en Roma el viernes.

El desplante del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen será debatido en el Parlamento Europeo. Los grupos parlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas (S&D) y Los Verdes han pedido este jueves debatir en el pleno del Parlamento Europeo sobre el “reciente incidente diplomático” en Ankara con la presencia de Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La institución presidida por el belga culpa al “estricto” protocolo de Turquía de que se dejara a Von der Leyen fuera de los sillones que presidían la reunión de los tres líderes, aunque desde Ankara se ha advertido de que se cumplieron las “demandas” europeas. La Comisión Europea ha tratado de enterrar la polémica destacando la “unidad” que mostraron las dos instituciones ante Erdogan.

El trato dispensado a Von der Leyen por parte de las autoridades turcas —que reservaron para Erdogan y Michel los dos sillones que presidían el salón en el que los tres líderes se reunieron y relegaron a la alemana a un sofá— ha provocado indignación en la Eurocámara. El PPE, el S&D y Los Verdes han anunciado que pedirán en la próxima conferencia de presidentes un debate sobre lo acontecido en Turquía. Fuentes parlamentarias afirman que el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ya tiene la solicitud formal para su celebración. Los tres grupos cuentan con la mayoría suficiente para sacar adelante la propuesta, aunque también los liberales de Renew —el partido de Michel— han mostrado su interés en ese debate.



Los grupos parlamentarios han vertido multitud de críticas sobre lo que consideran una actitud misógina de Erdogan, pero también sobre las divisiones que mostraron los dos dirigentes europeos el martes. La líder del grupo socialdemócrata, Iratxe García, ha sostenido a través de su cuenta de Twitter que “las relaciones entre la UE y Turquía son cruciales, pero la unidad de la UE y el respeto de los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres, también son fundamentales”. “Esperamos más de la política exterior de la UE”, ha criticado Manfred Weber, presidente del grupo del PPE.

Sin embargo, los diputados han cargado también contra el presidente del Consejo Europeo, a quien culpan de haber permanecido callado mientras Von der Leyen lamentaba no tener una silla. También los de Renew. Michel difundió a última hora del miércoles a través de su cuenta de Facebook un texto en el que tachó esa escena de “lamentable” y negaba haber sido “insensible” a ella. “Michel colgó en Facebook un texto justificativo de su actitud que no sé cómo calificar. Se refiere a la presidenta de la Comisión por su nombre de pila y no hay ni una línea de disculpa. Para escribir esto, mejor no haber dicho nada”, ha zanjado el diputado de Los Verdes Ernest Urtasun (En Comú Podem).

