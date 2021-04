Tras asegurar que la vacuna contra el coronavirus era “una porquería”, el “Loco” Montenegro dio positivo

A pocas semanas de sus polémicas declaraciones sobre la vacuna contra el coronavirus, Hernán el Loco Montenegro dio positivo. La noticia fue anunciada luego de que tuvieran que dar de baja al participante de MasterChef Celebrity en su participación a “PH: Podemos Hablar”.

“No me pienso vacunar nunca”, había declarado el Loco Montenegro semanas antres con respecto a la campaña de vacunación contra el coronavirus. “Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando”, siguió el ex basquetbolista de 54 años.

Además, el participante de MasterChef Celebrity 2 agregó: “Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién, pero yo no me pienso vacunar jamás”. Fue el periodista Pablo Montagna quien informó la noticia del estado de salud del ex basquetbolista a través de su cuenta de Twitter.

El Loco Montenegro había sido invitado al programa de Andy Kusnetzoff (el cula suele grabarse los días jueves) pero debió ser reemplazado a último momento por Nicolás Magaldi. “Esta tarde se graba #PH. @elocomontenegro estaba invitado y por el Covid positivo no podrá ser parte y va el querido @ngmagaldi”, escribió el periodista.

Actualmente Hernán es uno de los diez participantes que siguen en carrera en la segunda temporada de MasterChef Celebrity pero como bien se sabe los programas están grabados con semanas de anticipación por lo que hasta el momento no se indicó un peligro de contagios entre los demás concursantes



En tanto, la producción del programa de Telefe conducido por Santiago del Moro aún no hizo referencia al respecto. Hasta el momento unicamente Sol Pérez y Carmen Barbieri fueron las participantes del certamen de cocina que habían dado positivo por coronavirus pero fue antes de comenzar con las grabaciones.