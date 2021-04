Alberto presiona a la justicia: “Cristina es inocente y lo va a probar”

El presidente Alberto Fernández defendió a su vice, Cristina Kirchner, al embestir contra el Poder Judicial y analizar los expedientes que tienen a la ex mandataria como acusada.

“A veces me dicen: “Lo único que quiere es que a Cristina no la condenen”. Cristina no me necesita porque Cristina es inocente y finalmente su inocencia la va a probar”, aseguró el jefe de Estado en diálogo con Roberto Navarro en El Destape radio.