Gastronomicos de Rafaela dicen que esta vez están destinados a morir

Los gastronómicos de Rafaela advirtieron que a partir de las nuevas restricciones, "es posible que muchas puertas no vuelvan abrirse".

"AEHGAR (Asociación Civil Empresaria Hotelera Gastronómica Rosario), AEHG Santa Fe (Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa FE) y CAPHREBAR (Cámara de propietarios de hoteles, bares, restaurantes y afines de Rafaela y la región), las tres Filiales de la FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), se dirigieron al Gobernador de la provincia Omar Perotti, a los fines de informar la realidad del sector que representan.

La pandemia, y el cierre sistemático de nuestros negocios en 2020, arrojó como saldo el cierre de 10.000 establecimientos gastronómicos, sobre un universo de casi 50.000. Como advertirán, hablamos de un cierre del 20% de los establecimientos, con la consecuente pérdida de fuentes laborales formales, las que se calculan en 150.000, aproximadamente.

En la hotelería, sucedió algo similar y aún hoy su futuro es incierto

La falta de ingresos y el deber de cumplimiento de los compromisos con facturación por debajo de lo normal, hasta en un 80% y tomando en cuenta que algunos comercios tenían facturación “0”, obligo a las empresas a endeudarse, con los bancos, con empresas proveedoras de servicios, con alquileres, con proveedores varios

Hoy nos encontramos frente a nuevas restricciones, con un escenario infinitamente peor que el transcurrido durante el año anterior. Hoy las restricciones nos encuentran con deudas, compromisos con los bancos, planes de financiación en marcha, salarios, pago de proveedores

No negamos la existencia de la pandemia ni sus efectos sobre el sistema de salud, pero señores Gobernantes, la gastronomía no contagia ni es foco de propagación de infecciones, por el contrario nuestros espacios son cuidados y en ellos se da cumplimiento cabal a los protocolos sanitarios

La gastronomía tiene protocolos propios de higiene, previos a pandemia, en el uso y manipulación de enseres y vajillas, a lo que hoy sumamos los protocolos sanitarios acordes al momento que nos toca vivir

Dadas así las cosas, nuestra actividad está condenada a morir. Con restricciones horarias, la gente no se atreve a salir, no puede abrir sus puertas la gastronomía nocturna, con aforos al 30% de capacidad autorizada, hacen inviables la mantención de nuestros negocios, con el consecuente impacto social en las fuentes de trabajo

Es por eso que solicitamos se materialice por parte del Estado, provincial y municipal, la ayuda económica prevista en la Ley de emergencia provincial para palear la pérdida ocasionada.

El cumplimiento de las restricciones sólo será posible si nuestros comercios reciben por parte del Estado la asistencia correspondiente. Sólo queremos trabajar, mantener nuestros negocios abiertos y apelar a la conciencia colectiva, sin caer en la falacia de las prohibiciones que todos sabemos dan satisfacción violar.

Creemos en una campaña de concientización efectiva acerca de los cuidados y precauciones a tomar y no apelar al facilismo de la prohibición, que sabemos no es respetada. Las reuniones clandestinas son una realidad, más allá de la prohibición de realizarlas, a las que acuden nuestros jóvenes y no tan jóvenes

La gastronomía debe cerrar sus puertas, esta vez es posible que muchas no vuelvan a abrirse…"