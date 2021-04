Luis Petri contra los planes sociales: «Todo plan del Estado debe tener contraprestación»

A través de Twitter Luis Petri elogió la política del municipio de Malargue. «Todo plan del Estado debe tener contraprestación, gran medida del intendente de Malargue, es por acá», sostuvo el diputado felicitando al intendente Juan Ojeda quién dispuso que los beneficiarios de planes sociales deban llevar a cabo tareas de limpieza en el municipio del suroeste de la provincia de Mendoza.

El diputado nacional es un férreo opositor a todas las políticas impulsadas por el gobierno nacional, entre ellas a los planes sociales. Desde comienzos de 2021 viene siendo señalado por sus contradicciones: hoy se opone a la suspensión o postergación de las PASO, pero en 2019 presentó un proyecto para eliminarlas. Días atrás luego del discurso del presidente había señalado que «no hay plan sanitario, económico y político».

Petri esta vez decidió elogiar a Juan Manuel Ojeda, el intendente de Malargue, por su decisión con respecto a los beneficiarios de planes sociales. La decisión fue dada a conocer el jueves en comunicado que explicitaba: «Desde hoy todas las ayudas sociales que entregue la Municipalidad deberán ser devueltas con prestaciones de limpieza solidarias para todos los malargüinos». Ante las criticas que generó la medida en el municipio explicaron que ya se ha implementado en otros lugares del país.

Según explicó el intendente «las tareas de limpieza se llevarán a cabo en espacios verdes, veredas, avenidas principales y las ciclovías norte y sur, entre otros lugares». El intendente de la ciudad que se ubica a 250 km del limite con la comuna chilena de Linares fue electo en 2019 por el frente Cambia Mendoza que llevaba a Rodolfo Suarez como candidato a gobernador de la provincia.

El tweet de Luis Petri generó elogios entre los militantes de Juntos por el Cambio y criticas de quienes no apoyan a esa fuerza política, no solo desde quienes están más cerca del Frente de Todos sino también de otros sectores más liberes. «Igualmente, el plan debe ser temporal, de lo contrario sigue siendo empleo público encubierto, x ende gasto público. Y es todo lo que no necesitamos», respondió un usuario de la red social.

