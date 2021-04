Vilma Ibarra: “El decreto trata de cuidar la vida y al mismo tiempo proteger el crecimiento económico”

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, dio detalles de las instrucciones presidenciales a la hora de redactar el documento que establece restricciones en la circulación en el territorio nacional para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus. “El decreto trata de cuidar la vida y al mismo tiempo proteger el crecimiento económico”, señaló.

En declaraciones a Radio 10, la funcionaria remarcó que “para poder mitigar los contagios de una segunda ola, que ya está acá, y para ganar todo el tiempo posible para vacunar” diseñaron las restricciones. “Hemos trabajado con un decreto que tratara de sobresaltar lo menos posible la vida de la gente pero que al mismo tiempo pudiera tener efectividad para mitigar contagios”, aclaró.

También destacó que en general la población “está cumpliendo con las restricciones y se sigue cuidando”, de igual manera remarcó que “hay algunos sectores que no respetan las instituciones democráticas desafiando las normas”. En este sentido, Ibarra añadió: “Cuando algunos sectores dicen que no se puede cerrar nada, es permitir que el virus nos ataque de lleno y nosotros como Gobierno no vamos a permitirlo”.

En ese marco, explicó que se trata de “minorías intensas” que se presentan con mucha “virulencia”. “Hay un planteo de libertad donde cada uno puede hacer lo que quiere, pero la realidad es que vivimos en sociedad y nos reivindicamos como una sociedad que se cuida por ende debemos respetar al de al lado”, remarcó y señaló que cada vez que una persona que se contagia y no lo sabe, puede contagiar al otro.

Respecto a los controles y a las medidas, recordó que “no estamos en un toque de queda institucional”. Sin embargo, aquel que circule por la madruga está infringiendo la ley y se le labrará un acta. Además, los policías lo pueden acompañar a la casa. “Nosotros apelamos a que se comprenda la situación por la cual estamos pasando por ende hay que respetar la restricción de circular por la madrugada”, completó.

Con información de www.elintransigente.com