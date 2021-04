Perotti confirmó que dialoga con Córdoba y Entre Ríos para adquirir vacunas

La provincia admitió este sábado que mantuvo conversaciones con Córdoba y Entre Ríos, integrantes de la región centro del país, para evaluar la posibilidad de comprar vacunas contra el coronavirus. No obstante, la idea de la provincia es evitar generar falsas expectativas en la población, puesto que la entrega de dosis escasea a nivel mundial.

Una alta fuente de la Casa Gris le confirmó a La Capital que las conversaciones ya se iniciaron, aunque la realidad es que la vacuna escasea y se encuentra con mayor rapidez en lotes grandes, puesto que entre las tres provincias reúnen más de 7 millones de habitantes.

"Existe el diálogo y la búsqueda de más vacunas para nuestra provincia. La Nación ha enviado una gran cantidad y estamos esperando más en los próximos días", confió la fuente.

La prioridad del gobierno de la provincia es vacunar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo. Y estamos buscando los mecanismos que permitan acceder a este bien tan preciado para la población.

De concretarse esa posibilidad, la provincia aclaró que en caso de poder comprar componentes a los laboratorios fabricantes, los mismos deberán contar con la aprobación pertinente de la Anmat y su correspondiente acuerdo para la verificación técnica del producto. Además, desde el gobierno provincial aclararon que la idea es respetar los tiempos y la logística que conduce el Ministerio de Salud de la Nación con la distribución de dosis.

Por lo pronto, una de las posibilidades que baraja esta mesa tripartita entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos es adquirir las vacunas contra el coronavirus que ya se aseguraron en cantidad otros países, entre ellos Canadá, país que posee un stock aproximado en 9 vacunas por habitante.

Desde que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el jueves pasado aclaró que tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas contra el Covid-19 se especuló con la posibilidad de que Santa Fe pueda acelerar la inoculación comprando dosis suficientes como para aumentar el stock que envía el gobierno nacional.

No obstante, fue la propia ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, quien le puso paños fríos al entusiasmo que despertaron las declaraciones de Cafiero. Si bien no descartó de plano que la administración provincial pueda adquirir vacunas, advirtió que, aunque se puedan comprar, no sabe “si será tan fácil conseguirlas”.

Lo cierto es que el gobierno de Omar Perotti apoya la campaña de vacunación que lleva adelante Nación y que, aunque reconoce que ha habido demoras respecto a los plazos planteados para lograr la inmunización de la población, considera que la situación se debió a la “guerra de vacunas” que hay en el mundo y el retraso en la producción.

Fuentes que participaron del encuentro revelaron que el gobernador trazó un panorama exhaustivo sobre las dificultades que existen hoy para hacerse de las vacunas y advirtió que aún habiendo comprado como hizo el gobierno nacional, los laboratorios no alcanzan a cumplir con sus compromisos de entrega pactados.

También dejó bien en claro que está muy conforme con las tareas que lleva adelante Nación tanto para contener la transmisión de la enfermedad como en las estrategias para conseguir vacunas y administrarlas, en esta primera etapa, a la población de riesgo. Perotti aclaró que todos los países están teniendo problemas para hacerse de las dosis, no solo Argentina.

No obstante, afirmó que no descarta, en el caso que estén dadas las condiciones, comprar vacunas. No hay dudas que las autoridades provinciales tienen claro que cuanto más vacunas haya es mejor y que precisamente por ese motivo, y porque postulan que no se puede hacer política con la salud de los argentinos, avalan el plan nacional de vacunación.



A través de las autoridades sanitarias hemos mantenido conversaciones, desde noviembre de 2020, con laboratorios productores de vacunas tales como AstraZéneca, Pfizer y Elea, en procura de conseguir comprar dosis de sus vacunas para ser aplicadas a los ciudadanos de la provincia.

— Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) April 8, 2021



El viernes trascendió que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, impulsaba, en conjunto con Santa Fe y Entre Ríos, el inicio de negociaciones con laboratorios productores de las vacunas contra el coronavirus. El objetivo es comprar partidas en forma independiente al gobierno nacional, a fin de aumentar el volumen de dos y acelerar la inoculación.

La estrategia es audaz, ya que hasta ahora los laboratorios solo vendieron sus vacunas a Estados nacionales. No obstante, fue planteada en la cuenta oficial de Twitter de la gobernación de Córdoba en la que se informó que se habían iniciado conversaciones con las empresas AstraZeneca, Pfizer y Elea. Fue una primera negociación, nada más.

Fuente: La Capital