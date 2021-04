Un ex juez federal afirmó que «ha habido lawfare y una persecución» en el gobierno de Mauricio Macri

El ex juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, afirmó que existió el lawfare y que «ha habido una persecución» durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. «Es un término muy técnico pero sí creo que ha habido, está probado, no es un tema de creencias. Ha habido una persecución clara de determinados personajes, y de eso hablo cuando digo que no lo había visto en tantos años», aseguró.

El ex magistrado renunció a mediados del año pasado, cuando estaba al borde de cumplir la edad que marca la ley para las jubilaciones en la Justicia, entre otros motivos, uno de los que se destaca fue la tensa relación con el macrismo: «Fue una presión. Por supuesto que hay un componente político en todo esto, todo esto se hace por política para alinear a los jueces e hicieran lo que se suponía que tenían que hacer», comentó.

«Tengo 30 años en el fuero federal y otros 25 en provincia, nunca vi las cosas que se resolvieron en estos últimos cuatro años», comentó según dio a conocer la agencia Noticias Argentinas. Además, el ex juez se refirió a la información que se conoció sobre jueces que tenían que resolver casos de corrupción y visitaron Casa Rosada o la Quinta de Olivos durante el macrismo, como los casos de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

«El problema es si hay correlación entre esas visitas y determinadas disposiciones judiciales. Hay algunas que son extrañas, raras, infrecuentes ¿No es cierto? Entonces la correlación entre esas resoluciones, esas visitas, y algunas noticias que publican algunos de los medios hegemónicos, es lo que se está viendo todos los días», expresó. Los informes oficiales indican que eran visitas para practicar deportes, como el fútbol o paddle.

Por otra parte, al ser consultado sobre las denuncias en su contra por presunto enriquecimiento, el juez Canicoba Corral dijo que hubo «presión» y que estuvo sometido 3 años a investigación y no se encontró nada. En las últimas semanas se confirmó que el Consejo de la Magistratura investigará la presunta falta de los jueces con medidas de prueba como solicitudes de documentos a otros organismos, testimonios y expedientes.

Con información de www.elintransigente.com