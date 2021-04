La dura advertencia de Pichetto sobre las restricciones: "Si hacemos lo mismo del año pasado, la Argentina desaparece"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio criticó al Gobierno bonaerense: "los seduce la idea del cierre y el control"

El auditor general de la Nación, Miguel Pichetto, cuestionó duramente a la administración del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al considerar que "los seduce la idea del cierre y el control".

Además, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y consideró que si se realiza una cuarentena como la de 2020 "la Argentina desaparece".

"Hay una línea donde los seduce la idea del cierre y el control, sobre todo en la provincia de Buenos Aires", sostuvo Pichetto.

El ex jefe de bancada kirchnerista devenido en opositor afirmó que "el cierre total les encantaría porque es una manera no solamente de abordar de la única forma que saben la cuestión sanitaria, sino también de bajar la inflación".

En diálogo con Radio Rivadavia, el integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que "ningún economista habla de esto, pero el mes pasado hubo casi 4,2% de aumento de comestibles y para abril viene hacia arriba".

"Esto es inviable, así que también está en el análisis que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires", opinó el ex senador nacional, el tiempo que resaltó que "la apuesta de poder de Cristina (Kirchner) Kicillof y La Cámpora sigue siendo el escenario del conurbano bonaerense".

Una visión "ligada a la libertad"

Pichetto consideró que por esa razón "hay una preocupación de Cristina (Kirchner) respecto de restituir el IFE y el ATP para que la gente tenga posibilidad de sobrevivir ante nuevas restricciones" y sentenció: "Esto es insostenible. Si hacemos lo mismo que el año pasado la Argentina desaparece".

"Yo no quiero ninguna restricción, tengo una visión ligada a la libertad, a convivir con este virus y fundamentalmente a vacunar", sostuvo el ex jefe de la bancada peronista del Senado, al tiempo que criticó que "nadie explicó qué pasó con Pfizer, y tampoco Pfizer".

"Probaron la vacuna acá, y casi cuando teníamos un derecho adquirido para la compra, pero no se sabe qué pasó. El ministro que se fue (Ginés González García), la peor tragedia que cometió fue no haber comprado Pfizer, te digo más, hasta me olvido del laboratorio VIP".

Por otro lado, Pichetto indicó que "la AGN está trabajando sobre el control de los contratos" de compra de las distintas vacunas y que "se verifican incumplimientos en términos de plazo de todos los contratos", pero aclaró que "hay marcos de confidencialidad".

Consultado sobre la discusión en torno a la posible postergación de las elecciones primarias (PASO) de agosto a septiembre, el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri reflexionó que "al Gobierno no le convienen las PASO".

"En agosto el Gobierno sabe que tiene un escenario adverso, porque tiene problemas sanitarios y económicos, con una inflación que no para", afirmó Pichetto y agregó: "Cristina sabe perfectamente que no ganás una elección si no tenés trabajo y una apoyatura para la gente".

