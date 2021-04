Perotti gobierna solo, el Covid también

Con la Cámara de Diputados puesta a corregir lo que no corresponde (presupuestos y nombramientos) y sin aportar alternativas que mejoren las situaciones a las que aluden, sumado la Cámara de Senadores resolviendo una interna sin salida (territorio y pactos pre existentes versus la Peste y su circunstancias), el gobierno de Perotti se encuentra en este punto: un laberinto que, como el de Ícaro, solo permite la salida elevada, por arriba. Y, por si esto fuese poco, desde el 20/3/20 la Peste, una guerra mundial que no admite ni politiquería barata ni distracciones pero, ¡ay!, las hay.

PERONISMO IMPERIAL

La situación interna del partido gobernante (un Frente, coalición de muchos) es, a mediados de abril, esta. El peronismo es imperial, siempre pide más, quiere crecer, expandirse. Perotti es amarrete, les da menos de cuanto tenían como graciosas canonjías cuando eran oposición, beneficencias que inaugurara Bonfatti y expandiera Lifschitz, como los dos gobernadores híper complacientes con el peronismo, al punto de la sospecha.

La trifulca fue, es y será. El peronismo es así. No hay resolución a dos modos tan diferentes de una misma realidad. "Poltrona, es mi casa y conversemos" enfrentados a "La caja no se toca, el territorio es de todos, ahora conversemos". La suma es el peronismo siglo XXI… y en el 1946 también. Cuando se asusta se reúne y se pacta el gobierno. Siempre que se conversa se arregla. Por ahora no conversan, ni siquiera sobre recordatorios de lo que fue febrero/ marzo/ abril/ mayo del 2019 y los pactos preexistentes. Deberían.

El socialismo practica un contrafactismo adorable. Si venía CFK a la campaña no ganaban; si tardaban en nominar a AF no ganaban (los peronistas). Suelen olvidar que Perotti fue más que Bonfatti en Rosario y que Fein había fundido la ciudad del sur… y que Bonfatti, más allá de su lío de almanaque con Los Monos, no mostraba a su vice. Que Lifschitz hacía su campaña aparte. Es mucho. Fue definitivo. Perotti ganó. Estos socialistas y su síndrome de abstinencia del poder. En fin. Perdieron. Chau.

LA CAPITAL FEDERAL

Ese sistema bifronte y escuálido o claramente diferenciado en Parte A y Parte B del binomio presidencial no favorece a Santa Fe. El gobierno (Casa Rosada y/o Instituto Patria) está en aquello que llamábamos la Capital Federal. Ahora es como El Vaticano, entronizado en la ciudad de Roma.

El Movimiento Evita no sabe si es gobierno o revolución tardía y La Cámpora es burocracia efectiva y conducente. Ambos sectores pugnan por arrebatarle autonomía a Santa Fe. Se discute Senadores posibles y Diputados posibles en nombre del peronismo, pero por ahora es imposible que alguno de los que sugieren como candidatos defienda el territorio y/o el proyecto santafesino.

De modo basal la cuestión es simple. El movimiento Evita y La Cámpora no reconocen la Jefatura Provincial al sentirse parte de movimientos extraterritoriales. Los muchachos peronistas de estas fracciones no piensan en la provincia, piensan en el Imperio Peronista Nacional. Sin "los territoriales" perdieron, acaso pierdan otra vez. Es La Soberbia Burocracia del Relato… y CFK.

Está claro que Perotti tiene más afinidad con Alberto Ángel Fernández, el porteño… y abogado, el lado escuálido del binomio. No porque dicha afinidad la tenga debido a una sintonía fina, sino porque no la posee con la muchacha del arrabal platense. "Rien de rien", diría Edith.

LA VEREDA DE ENFRENTE

El socialismo comporta una cabeza, cada día más jibarizada, que resuelve por un cuerpo informe, deforme, pero poderoso: el radicalismo extendido en intendencias y comunas. Raro fenómeno. Confían, como último peñasco en el mar, en el mutismo de Lifschitz y su racionalismo de Facultad de Ingeniería.

Lifschitz habla, se insiste, con el peronismo pálido (Lavagna, Urtubey, Randazzo) y con el gorilismo jocoso (El Midachi… "se quieren mucho, tienen toque entre ellos…"). Las boinas blancas se estremecen.

Tengo para mí que se quedará con todos los radicales que pueda, los restos humeantes del Demoprogresismo y dos pactos. El Pacto Jatón y el Pacto Javkin. Ambos intendentes ya no dependen de Lifschitz, todo lo contrario. El 2021 los muestra liberados.

Hoy la izquierda alocada no suma. Ni en ciudad ni en provincia. El Che Guevara engordó, dos Diputados, tres concejales en Rosario, fake establishment, pero… deberán ir solos… y tal vez les resulte conveniente. Hay mucha gente enojada con el peronismo que no quiere a los radicales ni a los Mauricio's.

Seamos claros, si en la vereda de enfrente del peronismo no operan Jaton/Javkin, el ingeniero Lifschitz no solo que no llega a senador, sino que le meten la mano en la faltriquera y su chequera de la Cámara de Diputados deberá abrirse a más de un bolsillo que hoy plañe… sin oír tintinear las monedas de las obras... o los planes. Qué pide y qué entrega Miguel… buena pregunta Don Laguna.

EL SILENCIO NO ES "SALÚ"

En estas dos semanas en un rush impresionante, Perotti, el acusado de amarrete, ha repartido dineros en obras necesarias en muchos departamentos. Sorpresa. Sorpresa y media. Abrió el monedero de la Obra Pública. Con su sistema: foto con todos en el territorio. Todos. No hubo mucha información al respecto, no como hubiese querido y necesitado el rafaelino, porque las buenas noticias no rinden en ratting o "va-ya-u-no-a-sa-ber-por-qué"… Informadores… teléfono…

La Peste llegó para todos. Algunos no lo quieren creer. Parados en el sur, donde el sistema de vacunación funcionó (si hubiese más vacunas en Argentina y mayor cuota para la provincia hubiese sido más alentador el resultado) lo que aparenta es que Perotti, a veces secundado por algunos ministros… a veces… y en ningún caso secundado por el Gobierno Nacional, ni directa ni indirectamente, por sus dos vertientes militantes ("Los Cámpora" y "los Evita"), se encamina a una encrucijada. Los nombres de los candidatos para las elecciones de medio término. Después esperar para saber cómo opera eso en el electorado, en su imagen, en su porvenir… y en el porvenir del peronismo en la provincia. Ojito. Finalmente el resultado.

Solo algunos, con el cerebro separado del cuerpo, pueden pensar en sostener al peronismo en la provincia sin contar con el gobernador y su tarea 2019/2023, pero este mal sueño los descerebrados lo están volviendo realidad. Los que traen en sus alforjas divisas, pautas y chismeríos nacionales apuestan a eso. No visitan la Casa Gris.

Recordemos dos cosas. En el Titanic había mesas de juego. La Peste, la guerra que trajo la Peste, condiciona la economía y nos lleva a la miseria… pero mucho más condiciona el comportamiento social.

Lifschitz y CFK son igualitos. De La Peste no se habla. Contagia mala onda. Por las dudas: vacunaos los unos a los otros… y que el peronismo vacune a Perotti contra la soledad. Dos dosis.

Por Raúl Emilio Acosta para El Litoral de Santa Fe