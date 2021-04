Masterchef Celebrity: qué es la onosmia, la enfermedad que padece María O´Donnell desde chica

La competencia MasterChef Celebrity 2 está acercándose a su final pero sigue asombrando al público con las revelaciones que hacen los participantes en cada una de las emisiones, como lo hizo la periodista María O´Donnell tras presentar su plato.

Anoche se vivió un momento muy especial em MasterChef Celebrity 2 con el debut de Carmen Barbieri tras superar un cuadro grave de coronavirus, lo cual emocionó a sus compañeros y al mismísimo jurado.

Sin embargo, otro de los eventos que ocurrió fue una inesperada revelación de parte de la periodista María O´Donnell tras presentarle su plato al jurado con un sabor un poco extraño en el puré agridulce.

La periodista hizo una carne con brócoli y un puré de membrillo agridulce que dejó al jurado sorprendido por su gusto poco acertado, repleto de vinagre que lo hacía muy ácido y casi incomible para los tres chefs.

Tras probar el polémico puré, Germán Martitegui invitó a María O´Donnell a que lo huela para que sepa lo fuerte que estaba el sabor. Sin embargo, la periodista se negó rotundamente y explicó que no siente ningún olor.

“Es que yo no huelo. Soy anósmica. No huelo ni nunca olí en mi vida”, explicó María O´Donnell y agregó que no siente que esta afección “sea una gran desventaja” para preparar sus platos en la competencia, por eso hasta ahora no lo había contado.

María O´Donnell le aseguró al jurado de MasterChef Celebrity que ni siquiera puede percibir el olor a nafta pero igual intentó oler el puré de membrillo que había hecho. “Puedo saber que hay algo fuerte pero no te puedo decir qué es. ¿Casi los maté con vinagre?”, preguntó la periodista los tres jurados.

Cuando Santiago del Moro resaltó que ella jamás habló de su condición para que el jurado contemple esto, la periodista aclaró: “Me interesa que se hable de esto porque me parece que, con todo esto del coronavirus, se empezó a hablar de esto y está bueno”.