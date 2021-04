Sin precisar la fecha, Horacio Rodríguez Larreta convocó a elecciones Primarias en la ciudad de Buenos Aires

En lo que se puede entender como un guiño a la propuesta del gobierno nacional para postergar las PASO y las elecciones generales un mes, Horacio Rodríguez Larreta firmó el decreto para convocar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en la ciudad de Buenos Aires pero no dispuso fecha. El jefe de Gobierno estableció que deberán llevarse a cabo “en forma simultánea con las elecciones primarias nacionales”.

A diferencia de Axel Kicillof, que el viernes 9 de abril llamó a votar en la provincia de Buenos Aires el 8 de agosto -fecha original de las PASO según el calendario electoral del Ministerio del Interior-, Larreta decidió dejar abierta la posibilidad a que el cronograma sufra modificaciones. La propuesta del Ejecutivo es que las Primarias ocurran el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.

El decreto firmado por Larreta, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el ministro de Gobierno,Bruno Screnci Silva, y el ministro de Economía, Martín Mura, corresponde a los comicios porteños en los que se elegirán 30 legisladores cuyos mandatos vencen el 10 de diciembre.

“Convócase al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, a ser realizadas en forma simultánea con las elecciones primarias nacionales, para que proceda a la selección de treinta (30) candidatos/as a Diputados/as titulares y los/as correspondientes candidatos/as a Diputados/as suplentes de cada agrupación política para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, establece el primer artículo.

Más allá de las negociaciones para modificar las fechas, la ciudad de Buenos Aires debía convocar a elecciones por los plazos que le exige la Justicia: “El artículo 57 del Código Electoral dispone que el/la Jefe/a de Gobierno debe efectuar la convocatoria a elecciones primarias al menos ciento veinte (120) días antes de su realización. Asimismo, dicho cuerpo normativo establece en su artículo 58 que el/la Jefe/a de Gobierno debe efectuar la convocatoria a elecciones generales al menos ciento ochenta y cinco (185) días corridos antes de su realización”.

La semana pasada, luego de una reunión entre Sergio Massa, “Wado” De Pedro y representantes de la oposición en el Congreso, el Gobierno confirmó que está trabajando en un borrador para correr las elecciones. Ese proyecto de ley indica que sería “por única vez” pero, a pesar de esto, en Juntos por el Cambio aún hay posturas disímiles sobre sí acompañar el pedido del oficialismo.

En la reunión con Massa y De Pedro, el presidente del bloque del PRO en Diputaos, Cristian Ritondo, dejó en claro cuáles son los puntos que reclama la oposición: “Planteamos tres propuestas concretas, entre ellas la boleta única de papel. También planteamos la necesidad de devolver el voto postal de los argentinos en el exterior y que los efectivos de las Fuerzas Armadas que el día de los comicios esté en funciones puedan sufragar en la mesa más cercana”.

De estos pedidos, el único que avanzó es el voto de las fuerzas armadas, el resto ya fue descartado por el propio De Pedro. Pero, a pesar de eso, en el Senado volvió a circular un proyecto para que las próximas elecciones se vote con Boleta Única.

Este martes o el miércoles se espera que la mesa nacional de Juntos por el Cambio discuta el tema y haya más novedades al respecto.

“Hay algunos que discuten si acompañar es ser servil o no. El problema es que el oficialismo tiene los votos para suspender las PASO y Juntos por el Cambio no. Y hay provincias que son importantes, como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe que sin las primarias no se van a poder ordenar. La pelea entre los intendentes del Grupo Dorrego y los denominados “sin tierra” -dirigentes que hoy no tienen responsabilidad de gestión- en Buenos Aires sólo la ordenas con PASO”, explicó a Infobae un conocedor de los intercambios entre los tres partidos. “Si avanzan con los cambios en el calendario tienen que estar todos de acuerdo y votar unidos”, completó.

Con información de www.infobae.com