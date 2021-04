Santiago del Moro dejó la conducción de MasterChef por una noche y se animó a cocinar

Si bien las sorpresas son recurrentes en MasterChef Celebrity Argentina, el día de hoy vino con un cambio a último minuto que nadie en el estudio se había imaginado. Si bien todos saben que el programa es conducido por Santiago del Moro, ni bien comenzó el reality, el conductor apareció con su propio delantal y una gorra, listo para someterse al desafío que implica cocinar bajo presión.

Al verlo ingresar a las cocinas con el outfit propio de los concursantes, todos sus compañeros lo aplaudieron y alentaron en su intención de cambiar de rol por una noche. “Santiago cocina con nosotros?” se preguntó Cande Vetrano, anonadada ante lo que acababa de pasar.



Tanto ver, tanto escuchar a esos tres fenómenos...”, dijo señalando al jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, justo antes de que Gastón Dalmau lo interrumpa: “¿Vos estás seguro de que querés hacer esto?”. “No”, respondió entre risas el locutor de El Club del Moro.

“Me parece que ya era hora de que yo viviera la experiencia de lo que era estar del otro lado. No me parecía justo que yo no me sumara, no me metiera con los juegos, con las hornallas, con las cocinas”, expresó Santiago del Moro, expectante ante el desafío que le tocaría encarar en la noche de martes.

El conductor de MasterChef debió colaborar en el plato de Cande Vetrano, quien obtuvo un beneficio por sus preparaciones anteriores. Así, él se encargó de cocinar una burrata como entrada fría y la presentó ante el primerísimo jurado teniéndose mucha confianza y seguridad.

Si bien la preparación de Del Moro recibió algunas críticas constructivas por parte de los chef profesionales, reconocieron que es evidente la atención que el conductor puso en cada programa de MasterChef Celebrity, pues el sabor y las texturas estuvieron muy bien.

Fuente: Telefé