Patricia Bullrich cargó contra Wado de Pedro: «Devolvé la plata, las vacunas y la dignidad»

Patricia Bullrich lanzó un duro tuit en el que cargó fuertemente contra Wado de Pedro. El ministro del Interior había criticado a Mauricio Macri durante su participación en un programa de TN y la presidenta del PRO lo cruzó y le pidió: «Devolvé la plata, las vacunas y la dignidad».

De Pedro había recordado en declaraciones en el programa «W: Ver y Rever» irregularidades judiciales que ocurrieron durante el anterior gobierno: «El caso del procurador del Tesoro puesto por Macri, Carlos Balbín, en la causa del Correo, donde la familia Macri le debe miles de millones a la sociedad argentina. El propio procurador iba a dictaminar en contra de la familia y lo echó».

«Con lo cual, está muy demostrado que lo que pasó en los cuatro años de Mauricio Macri, casi con una metodología mafiosa, no pasó nunca. Que persigan a los funcionarios de ellos, a la oposición, que extorsionen a periodistas, que si sale una ley de blanqueo y no me conviene hago un decreto. Poner dos jueces sin respetar el proceso constitucional», expresó.

Por último, además de pedirle a la oposición «que genere dirigentes más racionales, positivos, y no esta lógica de persecución», el ministro del Interior utilizó una frase para referirse al expresidente que fue la que terminó provocando luego la reacción de Bullrich: «Mauricio Macri se convirtió para la Argentina en un personaje peligroso».

La presidenta del PRO respondió lo que dijo de Pedro en muy duros términos: «De Pedro, sos de la generación de los escraches, de la censura, del odio al que piensa distinto, de los que admiran a Insfrán, los que justificaron la corrupción, y decís que Mauricio Macri es peligroso. De Pedro devolvé la plata, las vacunas y la dignidad».

Con información de www.elintransigente.com