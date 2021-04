Vanoli: "El lawfare no es gratis en Argentina"

El ex titular del Banco Central explicó que la intención de la avanzada judicial fue "provocar una devaluación en 2015".

El ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, sobreseído en la causa de dólar futuro, junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, sostuvo este martes -tras el fallo- que "el lawfare no es gratis en Argentina".

"Se hizo justicia, después de tanta injusticia, de 5 años y medio de persecuciones, calumnias, difamaciones, inhibición de bienes, el lawfare no es gratis en Argentina", señaló Vanoli a Radio 10.

"Quedó demostrado que actuaron estando de acuerdo o no, la propia autocrítica de Macri era concluyente de que lo actuado en 2015 era lo correcto. La historia juzgó y faltaba que la justicia pusiera sus cosas en su lugar", continuó el economista.

El ex presidente del BCRA explicó que la intención de la avanzada judicial fue "provocar una devaluación en 2015". "No lo lograron, nos cerraron la mesa de cambio del BCRA con un allanamiento de Bonadío, lo intentaron por todos los medios pero nos negamos a hacerlo", indicó.

Además, recordó que se produjo "os días después de la primera vuelta electoral, cuando quedaba claro que Daniel Scioli no había tenido el margen suficiente para ganar la segunda vuelta".

"El contexto es importante, para tener una excusa, si yo no renunciaba -que tenía toda la intensión de renunciar- lo hicieron como una excusa para remover al directorio del BCRA. Después Macri necesitó un relato para justificar la devaluación, que fue algo deliberado para beneficiar a los amigos", sentenció Vanoli.

La Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al resto de los acusados del expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro.

La decisión fue adoptada de forma unánime por los jueces de la sala I del máximo tribunal penal, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes entendieron que la conducta reprochada a los imputados es atípica, por lo que deben ser sobreseídos por "inexistencia de delito".

El fallo, además de a Vanoli, alcanza también al actual titular de la entidad, Miguel Pesce, entre otros, que -de quedar firme- ya no deberán afrontar el juicio oral y público al cual había sido elevado el expediente que en su etapa de instrucción estuvo en manos del fallecido juez Claudio Bonadio.

El eje del fallo compuesto de dos votos (uno de los jueces Barroetaveña y Petrone y otro de Figueroa) pasa por el informe pericial contable realizado por orden del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que determinó que en la operatoria de contratos de dólar futuro durante el final del gobierno de Fernández de Kirchner no hubo perjuicio a las arcas del Estado ni se violó ninguna norma.

Con información de www.ambito.com