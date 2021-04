El Hospital Jaime Ferré a limite y en situación crítica

Al día de la fecha, la ocupación de camas de terapia intensiva en la localidad de Rafaela es del 90%. Además, según informaron fuentes oficiales, ya hay 170 turnos pedidos para hisopar el día de mañana.

Tras el avance de la segunda ola de coronavirus, las instituciones sanitarias se ven obligadas a reacondicionar sus instalaciones para poder atender a la mayor cantidad de pacientes posibles.



Criticidad de la segunda ola

El hospital Jaime Ferré, presentó, en primer momento, una alta ocupación de camas debido a el gran aumento de casos que provenían de pueblos de la región. Ahora, tras el incremento de casos en la ciudad se empezaron a tomar nuevas medidas para contener la situación.

El día de ayer, se registraron más de 100 casos de personas que dieron positivo al Covid-19, y las predicciones indican que este aumento se mantendrá en el tiempo debido a la situación actual.

El problemas es mayor respecto a la anterior ola ya que no son las mismas restricciones que había durante el 2020. En una primera etapa, la mayoría de las actividades estaban restringidas, pero hoy no sucede del mismo modo, a la vez que se puede observar que un gran número de la población no toma los cuidados correspondientes.

Reapertura de segunda sala de terapia intensiva

Frente a esta problemática, el hospital local puso en marcha la reapertura de una segunda sala de terapia intensiva que, debido al descenso de casos que se habían presentado, estaba en refacción.

Actualmente el Hospital Jaime Ferré cuenta con la terapia intensiva sobre calle Balcarce que continúa operando con normalidad, la segunda terapia que se encontraba en refacción y, según han confirmado las autoridades sanitarias, se está acondicionando una tercera, que hasta el momento y también debido al descenso de casos, se encontraba atendiendo otro tipo de patologías. De esta manera, la institución busca contener la gran cantidad de casos no solo de la ciudad, sino también de las localidades de la región.

Actualmente hay 27 camas en total en la terapia intensiva. Según informaron a RADIO RAFAELA, actualmente hay doce que pacientes se encuentran inducidos en un coma farmacológico y reciben asistencia médica respiratoria. Otros pacientes, en cambio, también poseen respirador, pero no se encuentran entubados ya que utilizan lo que se denomina UNI (ventilación no invasiva), debido a que presentan un mejor estado de salud y una mayor respuesta a los tratamientos.

Fuente: Radio Rafaela