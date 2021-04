Santa Fe se está quedando sin vacunas y no hay señales del Gobierno Nacional

Así lo indicó la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano. Advirtió que no tienen novedades sobre el arribo de nuevas dosis. Dijo que con las últimas que llevaron a la provincia, esperan vacunar a todos los mayores de 70

A la espera de la llegada de nuevas dosis desde Nación, en Santa Fe confirmaron que sólo quedan dosis para dar turnos hasta este sábado. Hasta el momento se colocaron el 85 por ciento de las primeras dosis que arribaron. Con las restantes, estiman inocular a todos los mayores de 70.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, reveló que sólo quedan vacunas hasta el fin de semana. "Es bueno porque tenemos un ritmo rápido de vacunación, lo malo es que tenemos para vacunar jueves y viernes y estamos viendo si llegamos con turnos para el sábado", sostuvo.

Esta situación de faltante se replica en todo el país donde la distribución de vacunas se realiza desde Nación, que hasta ahora no brindó información sobre el nuevo arribo de vacunas. "No tenemos novedades. Cuando lleguen las comenzamos a colocar", afirmó la funcionaria.

Según los datos del informe epidemiológico que la cartera de Salud de la provincia informó este martes 13 de abril, hasta el momento arribaron a Santa Fe 454.800 primeras dosis de vacunas, de las cuales ya fueron aplicadas 387.965; por lo que quedan unas 66.835 por colocar. En las últimas 24 horas, se aplicaron en toda la provincia unas 17.473 primeras dosis, que son las que se priorizan tras la decisión de diferir la aplicación de las segundas.

La ministra recodó que el gobernador Omar Perotti junto a sus pares de Córdoba y Entre Ríos iniciaron conversaciones al respecto, pero destacó que "no es sencillo". "Si no llegan dosis a la Argentina es porque no hay capacidad de entrega", resaltó.

Fuente: Sin Mordaza