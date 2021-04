Lanzotti: «Solo nos quedan tres camas para pacientes covid moderados y 2 en terapia, de las 30 con las que contamos»

«El hospital esta trabajando con pacientes covid y no covid, los consultorios fueron siempre no covid, lo mismo que la guardia y precisó «estamos con 3 camas disponibles para pacientes covid moderados y la terapia intensiva tiene dos camas disponibles de las 30 con las que contamos»

«Esta situación acompaña a que la neo, sala de parto, quirofano e internación estan funcionando, porque las enfermedades no covid son dominantes y ocupan todos los efectores privados y eso hace que el hospital este consumiendo con los dos ejes» agregó

«Vemos con muchísima preocupación lo que sucede es una situación estar sin camas de terapia es estresante para la sociedad y para el personal medico que está tremendamente estresado más alla de los esfuerzos que se están haciendo desde los disntintos estamentos para s alojando enfermeros de distintos lugares de la provinca, trabajando con el sector privado para aumentar el numero de camas y el recurso humano» continuó

«Nos enfrentamos a pacientes internados de 27 años con covid grave, con un promedio de internación en terapia de 46 que ponen a prueba el sistema al máximo, tenemos 30 camas respiradas, todas las camas con respirador, estamos tratando de utilizar los mejores recursos y eso nos demanda un consumo por paciente de 50 minutos de oxigeno, si no hubieramos cambiado el cilindro de oxigeno el año pasado no podríamos empezar la mañana» continuó

«Estamos con el laboratorio estresado, mas el laboratorio de el tomógrafo de ultima generacion uno de los mejores del pais, se tiene que apagar porque se calienta y empieza a fallar y me llamo la atención que vivimos desde ayer de una permanencia de 5 pacientes covid en guardia con pico de 8 pacientes, con gente en sillas de rueda en los pasillos, es algo que pensé que iba a vivir y hoy me tocó, gente de la comunidad que no podemos atender como quisieramos» comentó el director del hospital visiblemente quebrado

«Y uno mira los números y se pregunta donde está la gente de los pueblos, en el hospital tenemos un porcentaje importante de gente de ls pueblos y nos preguntamos donde están, están muertos, la gente de los alrededores empieza a no llegar a Rafaela» afirmó Lanzotti visiblemente quebrado.

Fuente: Radio Rafaela