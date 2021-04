El desesperante momento en que la China Suárez se entera de que tiene coronavirus

Según confirmaron hoy en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Eugenia “China” Suárez es COVID positivo. Como Ángel De Brito está aislado por un contacto estrecho, las “angelitas” relataron cómo fue el terrible momento en que la actriz se percató de que podía tener el virus.

“En el día de ayer, la China Suárez estaba haciendo unas fotos para la marca de ropa deportiva que tiene. Se sentía bien y subió varias cosas a las redes sociales, pero en un momento se dio cuenta de que no tenía olfato”, explicó Maite en el programa.

“En ese instante avisa que lo detecta. Mientras hacía las fotos se sentía perfecta, no tenía fiebre ni nada. Eugenia entonces se da cuenta de que pierde el olfato, llama a un laboratorio, van, la hisopan y da positivo”, agregó Peñoñori.

Luego continuó su relato: “Enseguida se va y se aísla, y le avisa al colegio de su nena, Rufina, como así también a toda la gente que estuvo con ella en las últimas 48 horas. Ella venía grabando mucho y le hacían muchos testeos, y la verdad es que estaba todo bien. Ese fue el único síntoma que tuvo y está bien”.

A partir de esa información, en LAM aclararon que la China Suárez se encuentra en buen estado de salud y dieron detalles de los posibles contactos estrechos con la actriz, que también deberían aislarse. Su hija mayor (Rufina Cabré), comparte tiempo con su papá,y por consiguiente, con Laurita Fernández.

De todas maneras, Laurita está pasando más tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (por cuestiones laborales) y no habría tenido contacto estrecho con la nena de 7 años.

Otra tema no menor son los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita. Ocurre que, como el actor se encuentra en Chile por cuestiones de trabajo, la China Suárez se encuentra con Magnolia y Amancio pero no vio a los hijos de pareja en las últimas 48 horas.