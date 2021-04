El enviado de Joe Biden a la Argentina criticó el “mercantilismo de las vacunas de China y Rusia”

El principal asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental en materia de seguridad, Juan González, alertó hoy sobre la estrategia que mantienen Moscú y Beijing respecto de la venta y distribución de vacunas al mundo y advirtió que solo los Estados Unidos cuentan con un plan global de recuperación post pandemia. Ese programa, señaló el Director Principal para la región del Consejo de Seguridad Nacional, tendrá entre sus prioridades a América Latina y se concretará luego de que la administración Biden pueda controlar el virus en su territorio.

En el marco de su visita a la Argentina, González hizo un guiño al gobierno de Alberto Fernández con su negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En tal sentido enfatizó que al momento de las conversaciones se debía poner sobre la balanza lo que constituye -según su opinión- “una de las peores pandemias que ha sufrido este mundo y la peor crisis económica de los últimos 100 años”. “El Fondo Monetario de 2002 no puede ser el Fondo Monetario de hoy. Tenemos que tener ese contexto durante las conversaciones″, remarcó el enviado de Joe Biden.

“Lo que pasa con el FMI no sólo pasa con Argentina, sino que todos los países de la región están en una crisis de deuda muy seria. Como región, tenemos que hablar cómo es que las normas que queremos defender ante China van a poder ajustar y responder a la crisis actual. Y esa es la conversación que queremos tener”, señaló González, en referencia a las negociaciones que el país tiene con el organismo internacional de crédito dirigido por la búlgara Kristalina Georgieva, donde los Estados Unidos son un actor más que importante. “Nuestro interés es que la Argentina prospere. Ese es el interés, pero Argentina es la que tiene que navegar este proceso de negociación”, indicó.

En un encuentro con periodistas argentinos en la residencia de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, González se mostró muy conforme con el almuerzo que mantuvo ayer con el presidente Fernández -”me sentí muy bien recibido”- y dijo estar “enamorado de la Argentina desde 2009″, en una visita previa. “Vamos por buen camino”, dijo.

Consultado respecto a la relación que la Casa Rosada mantiene con el régimen de Beijing, el enviado de Joe Biden subrayó también la importancia de que la Argentina tome sus propias decisiones y elija los socios que considere, teniendo en cuenta que es un país “soberano” y señaló que la visita no se proponía vetar partners sino que tenía como propósito “trabajar como aliados en materia de Derechos Humanos, cambio climático, en las Naciones Unidas... en una agenda amplia”.

Sin embargo, en una de sus respuestas hizo referencia puntual al “genocidio” que el régimen chino está llevando adelante contra las minorías uigures en la región de Xinjiang y a la intención que Xi Jinping y el Partido Comunista Chino (PCC) de expandir su dominio por medio de actores tecnológicos como Huawei y su tendido de su red 5G.

Respecto a su influencia en América Latina, González confirmó que dialogaron tanto con Fernández como con su canciller Felipe Solá sobre el tema, aunque no confirmó si era cierto que el gobierno le había garantizado que no se instalaría una base militar de Beijing en la provincia austral de Tierra del Fuego. De acuerdo al asesor de Biden en materia de Seguridad Nacional, esa información correspondía ser dada por el Poder Ejecutivo.

En tal sentido, indicó: ”No es que no queremos a China. Queremos que ellos respeten y jueguen con ciertas normas y valores que todos compartimos”. “Nosotros no hicimos un pedido específico que ellos hicieran o no hicieran. Expresamos nuestras preocupaciones y dejamos muy claro que los argentinos deciden qué está en interés de la Argentina. Son un país soberano”.



En relación a la “diplomacia de las vacunas” que llevan adelante tanto Rusia como China, González enfatizó que lo importante era “vacunar a las poblaciones”, independientemente de quién sea el proveedor. “Nosotros no vamos a culpar al gobierno argentino por conseguir vacunas para vacunar a su población”. Sin embargo, dijo: “Vamos a ser el líder global en la respuesta a la pandemia. Que quede bien claro: cuando nosotros demos vacunas no lo vamos a hacer a cambio de acuerdos políticos. Lo haremos porque está en el interés nacional de los Estados Unidos en que la Argentina y los países de la región se recuperen porque si ellos se recuperan, nosotros nos recuperamos”.

“Esta pandemia no se va a terminar pronto. Tenemos que trabajar de forma conjunta. O sea, lo que se llama como mercantilismo de vacunas por parte de Rusia y China es para ellos una iniciativa para avanzar en influencia, pero es muy poco y no están organizando una respuesta global a la pandemia que nosotros haremos de acuerdo a normas internacionales”, concluyó.

Otro de los puntos que trataron con las autoridades argentinas estuvo relacionado con la intención del régimen de Beijing de instalar su red de tendido de 5G en América Latina. “La preocupación nuestra es que Huawei es más que una compañía”, dijo González y agregó: “Tiene afiliación con el gobierno chino. La expansión de Huawei en la región es algo que tiene implicaciones en términos de inteligencia china pero también de presión que puede usar China. Entonces nosotros sentimos que tenemos que comunicar esas preocupaciones. Cuando hablamos sobre Huawei, no importa el país ya sea Gran Bretaña o Argentina, es hablar sobre la necesidad de tener ciertos estándares por los cuales las solicitudes para que compañías compitan en estos mercados lleguen a ciertos estándares de transparencia”.

Venezuela, Colombia y los Derechos Humanos

Consultado respecto al acercamiento que la Casa Rosada hace del Palacio de Miraflores, González enfatizó que podría llegar a ser una oportunidad para que la Argentina le envíe mensajes ya que Washington cortó todo diálogo con la dictadura. “El gobierno tendrá sus razones de por qué salieron del Grupo de Lima. Si ellos tienen la posibilidad de hablar con el régimen de Maduro da la oportunidad a ellos de comunicar mensajes directos sobre qué se debe esperar. Eso para nosotros es una oportunidad porque en este momento no estamos hablando con Maduro”.

“Hay mensajes que a veces son mejores que lleguen de un líder regional como Argentina a que vengan de nosotros”, dijo el consejero de Biden. “Para nosotros la medida para tener relación con un país es si el gobierno ha sido elegido de forma democrática y transparente y está enfocado en hacer lo mejor por sus ciudadanos. Con esos países tenemos causa común”.

Consultado sobre si existía una “doble vara” respecto al trato dado a Colombia a diferencia de las políticas contra Venezuela, González fue contundente: “El tema de derechos humanos no es relativo en ninguna parte. El tema con el presidente Duque lo abarcamos. Tuvimos una reunión privada con Duque y hablamos de este tema. Los dos estuvimos de acuerdo de que la muerte de un defensor de derechos humanos es demasiado y él reiteró su compromiso para hacer todo lo posible para defender a los activistas sociales y de derechos humanos. Porque al fin y al cabo nosotros como Estados Unidos estamos apoyando a Colombia para combatir un nivel de inseguridad doméstica pero se tiene que hacer bajo un contexto de derechos humanos. Y esto aplica también a Venezuela”.

Fuente: Infobae