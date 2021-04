Mintieron: Venían a llenar la heladera, pero Argentina cada día es más pobre

El kirchnerismo no hizo más que empobrecer a los argentinos, y lo peor es que ni siquiera se hacen cargo de ello. Te dijeron que venían mejores y como decía Juan Domingo Perón: la “Única verdad es la realidad"…

Hacia adelante, el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández tendrá un doble juego de promesas incumplidas: una política y otra económica. En el futuro inmediato hay una reconfiguración del discurso y de las acciones en busca de un nuevo relacionamiento con sus votantes. Al asumir, el presidente reafirmó dos promesas electorales. Venía a terminar con la grieta, las divisiones y llegaba para poner en marcha la economía.





Aquel mensaje del 1° de diciembre de 2019, entre citas a Raúl Alfonsín y homenajes a Néstor Kirchner, recogió las dos frases que quedaron flotando en la campaña electoral, una política y otra económica. “Volvimos mejores”, una insinuación de que el perfil belicoso y crispado de Cristina cedía su lugar a las maneras componedoras del candidato Fernández. Era, como un eco de la historia, la rememoración del “león herbívoro”.





Para hablar de economía sin dar precisiones, Alberto Fernández usó un mensaje más directo: “Vamos a llenar la heladera de los argentinos”, remedo lejano del “salariazo” menemista de 1989. El presente está lleno de recuerdos idealizados en el universo del kirchnerismo. Más de un año después, el Gobierno sabe que no podrá cumplir ni lo uno ni lo otro y esto se debe a que se trata de una administración mentirosa.

El efecto devastador que tiene este gobierno sobre la actividad productiva es, por extraño que resulte, una oportunidad para quienes, desde el populismo consideran que el Estado debe ser omnipresente. Solo un sector, el agropecuario, tiene alguna capacidad de sobreponerse con alguna rapidez al desastre de la administración kirchnerista de varios meses luego de años de recesión.



Te puede interesar: ¿Por qué Nación suspendió los encuentros en domicilios particulares?



Es por ello que el oficialismo apuesta a la misma épica y el mismo relato que regresan para borrar aquellas promesas de la lejana campaña del “volvimos mejores” y la “heladera llena”. Sin embargo, la sociedad entera se dio cuenta de que les mintieron, que lejos de llenar las heladeras, el kirchnerismo no hizo más que empobrecer a vastas capas de la Argentina, y lo peor es que el gobierno ni siquiera se hacen cargo de ello.

Nos prometieron asado, no va a haber asado y posiblemente muchos se queden sin parrilla. Prometieron llenar la heladera y no va a suceder, y muchos van a perder la heladera. En ese marco, a los aumentos que ya se vieron materializados en marzo, ahora se le sumarán los ajustes del cuarto mes del año. Las fuertes subas no dejan de presionar a los bolsillos flacos y le suman estrés a la inflación, y hasta hacen tambalear la meta del 29% prevista por Martín Guzmán.

En ese sentido, en marzo hubo ajustes en prepagas, colegios privados (para los que reciben ayuda estatal), servicio doméstico, naftas, y subtes, entre otros. La inflación acumula un 7,8% en los dos primeros meses del año y podría alcanzar un 12% si, como estiman los analistas, el dato de marzo se ubica alrededor del 4% otra vez. Las subas previstas para abril van desde transporte público hasta servicios, y combustibles.

Como si esto fuera poco, habrá un ajuste del 10% también en los sueldos del personal doméstico, y aumentarán las expensas producto del acuerdo de paritarias que lograron los encargados de edificios. Y, en el cuarto mes del año, volverán a cobrar la extracción en los Cajeros Automáticos. Tras los aumentos de este mes, YPF anunció que volverá a hacer un ajuste de 5% en los precios de surtidores. Se trata del segundo de los tres incrementos de 5%.

Te puede interesar: UTA realizará cortes de servicio mañana y el sábado, de 9 a 12 y de 17 a 20hs.



En marzo, las empresas petroleras aplicaron un aumento en los combustibles de un 7% en promedio en todo el país. Ese fue el primero de tres aumentos escalonados previstos para los próximos meses que busca alcanzar una suba del 15% en los precios de las naftas y el gasoil. Una vez que se complete el tramo de aumentos previstos para abril y mayo, el precio del litro de nafta premium alcanzaría los $100.

En lo que hace a alimentos, nivel país, el precio de las frutas fue lo que más aumentó en los últimos meses en la canasta básica de alimentos. Además, se espera que sigan aumentando en lo que resta del 2021. La inflación de marzo estará más cerca del 5 por ciento que del 4, y es que es increíble lo que está aumentando el rubro de alimentos este mes.

En ese sentido, hay alimentos que experimentaron un aumento del 17% en el mes de marzo. Como si esto fuera poco, los programas Precios Cuidados y Precios Máximos se renovarán con un aumento considerable de los precios. Claramente, los aumentos golpearan más en los sectores que menos tienen, por lo que hoy el mejor negocio que puede hacer la gente es stockearse con productos del supermercado.



Mientras que entre mayo y julio el IPC estimado por la consultora estará entre ese 1,4% y 2%, en agosto, septiembre y octubre quedarían por debajo de ese 1,4% que necesitaría el Palacio de Hacienda durante todo el 2021. Hacia fin de año volvería a acelerar con fuerza la inflación después de las elecciones generales de octubre, con el supuesto del reajuste en las tarifas. De esa manera, los índices mensuales superarían incluso el 6 por ciento.

De esta forma, los precios acumulan una suba de 42,6 por ciento en el último año, marcando una suba respecto del año pasado y dejando atrasos pendientes para 2022. Para colmo, el salario real de los pocos más de 5,7 millones de trabajadores privados registrados es el más bajo de los últimos 18 años. Así y todo, paradójicamente, la economía argentina registra el nivel de desempleo más elevado de los últimos 15 años.

De esta manera, está más que claro que el kirchnerismo mintió descaradamente en campaña electoral diciendo que habría abundancia en la mesa de los argentinos. Sin embargo, lejos de que se cumpliera esta promesa, el gobierno nacional sumió en la pobreza a casi la mitad de la población. Será oportuno recordar este hecho al momento de votar este año y cumplir con una de las frases de Juan Domingo Perón: “Cuando el pueblo agota su paciencia, hace tronar el escarmiento”.

Con información de Tucumán Despierta