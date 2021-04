Diputados de la oposición pidieron declarar esencial a la educación y acusaron al Gobierno de “agraviar a los porteños”

El bloque opositor de Juntos por el Cambio en los parlamentos comenzó a moverse en bloque con el fin de presionar al gobierno nacional y retrotraer la medida de cierre de las clases presenciales hasta el próximo 30 de abril.

El presidente del bloque de Diputados PRO, Cristian Ritondo y la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Victoria Morales Gorleri, acompañados de 18 diputados del mismo color político, presentaron un proyecto de ley dónde le solicitan al ejecutivo que declare a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria.

“Como dice Horacio Rodríguez Larreta, en la educación cada día cuenta. No podemos permitir que los chicos sigan sin clases. Proponemos este proyecto para que la educación no esté sujeto a arbitrariedades y sea garantizado en todo el país”, señaló Ritondo.

“La evidencia recolectada por la Ciudad de Buenos Aires y los datos que brindó el Ministerio de Educación de la Nación nos demuestran que la presencialidad cuidada no incide sobre la curva de contagios. Solo el 0,12% de los alumnos y el 0,79 % del personal docente y no docente resultó positivo para el virus, por lo que no encontramos ningún motivo para cerrar las escuelas”, agregó Gorleri.

Este mismo camino habían elegido este jueves los senadores del PRO de la legislatura de la provincia de Buenos Aires que presentaron un proyecto de ley para que la educación sea declarado un servicio esencial.

La Academia Nacional de Educación reiteró la necesidad de retornar de inmediato a la actividad plena de las instituciones educativas y académicas en todos los niveles de enseñanza. En la misma línea se manifestaron UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, sostuvieron que la escuela es indispensable para su desarrollo y bienestar, para la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de aspectos psíquicos y sociales.

El proyecto es acompañado por los diputados nacionales del PRO Álvaro Gonzalez, Carmen Polledo, Hernan Beriso, Adriana Ruarte, Mercedes Joury, María Lujan Rey, Sifía Brambilla, Carla Picolombini, Silvia Lospentato, Camila Crescimbeni, Aezequiel Fernández Langan, Alejandro García, Adriana Cáceres, Ingrid Jetter, David Schlereth, Fernando Iglesias, Dina Rezinovosky y Héctor Stefani.

Un dato no menor en esta discusión -que pronostica que el proyecto fracasaría porque la oposición no cuenta por si misma con la cantidad de legisladores necesarios para acceder al quorum propio- es que el servicio público esencial implica la imposibilidad de, por ejemplo, la realización de medidas de fuerza de carácter sindical.

En paralelo, diputados de la Unión Cívica Radical encabezados por Alfredo Cornejo y Luis Petri, presentaron un proyecto de resolución para que Santiago Cafiero, en su rol de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, concurra a la “Cámara baja con el fin de dar cumplimiento a su obligación constitucional de informar sobre la marcha del gobierno, de conformidad con el artículo 101 de la Constitución Nacional”.

Asimismo, sí estas vez en bloque, los diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto en defensa de la administración de Horacio Rodríguez Larreta contra “el avasallamiento a la autonomía de la Ciudad” y lo que entienden es un “agravio del Presidente a todos los porteños”.

Es por eso que un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Facundo Suárez Lastra, presentaron un proyecto de resolución para repudiar los anuncios de Fernández, argumentando que avasallan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y buscan “deliberadamente perjudicar a los porteños”.

“Fernández atacó directamente a Horacio Rodríguez Larreta e implementó una virtual intervención de la Ciudad, poder no dotado por la Constitución, en momentos en que el país se ve desbordado por una segunda ola de la pandemia, para la cual el Gobierno Nacional no tomó precauciones ni sanitarias ni económicas. Hay un desconocimiento absoluto de las obligaciones que tiene el Presidente de respeto y consideración hacia la Ciudad”, señaló Suárez Lastra.

“Hay un bombardeo deliberado del Gobierno Nacional hacia los porteños. Primero fue la quita de 67 millones de pesos por año de su presupuesto y ahora la violación de derechos tan básicos como la educación y la libre circulación. Pensar en intervenir, de manera autoritaria e inconsulta, con fuerzas nacionales la Ciudad es realmente inaudito”, concluyó Suárez Lastra.

El proyecto lleva también la firma del titular del interbloque, Mario Negri, y de los diputados Fabio Quetglas, Claudia Najul, Juan Martín, Lidia Ascarate, Albor Ángel Cantard, Carlos Fernández, Héctor Stefani, Carmen Polledo, Graciela Ocaña, Estela Regidor, Gerardo Cipolini, Pablo Torello, Mónica Frade, Aida Ayala, Gonzalo Del Cerro, y Jorge Vara.

