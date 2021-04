Coronavirus en Argentina: confirmaron 24.999 nuevos contagios y 383 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 383 muertes y 24.999 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.629.156 y las víctimas fatales son 58.925.

Del total de muertes, 217 son hombres (148 de la provincia de Buenos Aires, 15 de la ciudad de Buenos Aires, dos de Chaco, 13 de Córdoba, dos de Entre Ríos, cinco de Formosa, tres de Mendoza, uno de Neuquén, dos de Río Negro, uno de Salta, uno de San Juan, uno de San Luis, dos de Santa Cruz, ocho de Santa Fe, uno de Tierra del Fuego y cuatro de Tucumán) y 160 mujeres (118 de la provincia de Buenos Aires, nueve de la ciudad de Buenos Aires, dos de Corrientes, cinco de Córdoba, tres de Entre Ríos, tres e Formosa, tres de Mendoza, dos de Salta, tres de San Juan, seis de Santa Fe, una de Tierra del Fuego y cuatro de Tucumán).

Seis personas (cinco de la ciudad de Buenos Aires y una de Entre Ríos) fueron registradas sin datos de sexo.

Según indica el parte epidemiológico, en Argentina hay 3.900 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 63,6% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 72,5%.

Por otra parte, en las últimas 24 horas fueron realizados 70.299 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 9.903.405 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 269.999 casos positivos activos en todo el país y 2.300.232 recuperados.

De los 24.999 contagios, 12.891 son de la provincia de Buenos Aires, 2.843 de la ciudad de Buenos Aires, 163 de Catamarca, 347 de Chaco, 185 de Chubut, 167 de Corrientes, 1.605 de Córdoba, 524 de Entre Ríos, 94 de Formosa, 81 de Jujuy, 207 de La Pampa, 110 de La Rioja, 1.050 de Mendoza, 99 de Misiones, 206 de Neuquén, 202 de Río Negro, 268 de Salta, 271 de San Juan, 433 de San Luis, 189 de Santa Cruz, 2.012 de Santa Fe, 201 de Santiago del Estero, 54 de Tierra del Fuego y 797 de Tucumán.

El miércoles por la noche, el presidente Alberto Fernández brindó una conferencia en la cual anunció un paquete de medidas para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus. La suspensión de las clases presenciales fue sin dudas la más sorpresiva, dado que desde los ministerios de Educación y Salud habían remarcado que el foco de infección no estaba en las escuelas.

“En el gabinete nacional siempre se discuten los temas y se ven todas las miradas. No es una decisión fácil, no hay ningún país que tenga la respuesta -expresó-. Si bien el aula no es la principal fuente de infección, todo lo que se genera alrededor de las clases es lo que se ha tenido en cuenta y lo que se ha ponderado para tomar esta medida”, dijo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

“En la escuela, en el aula, así como en los lugares donde hay protocolos, como en las fábricas y los comercios, no son el ámbito donde se genera la mayor cantidad de contagios. Se generan en los ámbitos informales a los que también se suman las actividades extracurriculares”, remarcó la funcionaria.

El argumento de la suspensión de clases presenciales reside, entonces y según la interpretación de Carla Vizzotti, en lo que implica sacar a los chicos de la casa y llevarlos a la escuela. “Fuera del aula, esperando a los niños y las niñas que salen del colegio, las reuniones sociales que se generan a partir de las clases son mucho más difíciles de contener e interrumpir. Se ha tomado esta decisión en un contexto de tanta circulación en un aglomerado urbano que tiene una dinámica de transmisión muy compleja y rápida como el Área Metropolitana de Buenos Aires”, indicó.

Con información de www.infobae.com