Advertencia a Perotti: si suben los casos habrá que tomar medidas más duras

La hicieron los expertos con los que el gobernador se reunió ayer. No obstante, apelan a que den buen resultado las nuevas acciones lanzadas

El sistema de salud provincial está en tensión. En esto coincidieron ayer los especialistas que consulta el gobernador Omar Perotti a la hora de evaluar la situación epidemiológica en Santa Fe. Por eso, en la medida en que ese panorama recrudezca, no quedará otra opción que ampliar las restricciones. Los expertos le dijeron al jefe de la Casa Gris que preocupa muchísimo el alto nivel de contagiosidad del coronavirus, la ocupación de camas críticas y generales, y la infección en personas jóvenes que incluso llegan a estar intubadas.

De esta manera, comenzará una muy fuerte campaña de concientización del uso de barbijo de tres capas, bien atado en boca, nariz y mentón, la necesidad de ventilación permanente, y evitar sentarse en el interior de bares, entre otras cuestiones básicas. Sin embargo, aún no se piensa en suspender la actividad escolar habida cuenta de que “los chicos no se contagian en el colegio”, dijeron los profesionales, aunque admitieron que son sus padres jóvenes, y en muchos casos desaprensivos, los que podrían estar haciéndolo.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, dijo al término del encuentro que la “gran agresividad de esta segunda ola afecta a los pacientes de 58 años en promedio”. Y destacó que hoy se están infectando las personas jóvenes entre 45 y 70 años.

En la actualidad, la tasa de ocupación de camas críticas de los sistemas público y privado ya casi llega al 85 por ciento, “un salto que se dio muy rápido”, dijo la epidemióloga Vera Blanch a La Capital y destacó que “se están presentando casos de jóvenes sin factores de riesgo que padecen formas más agresivas del virus”.

De este modo, en tiempos más cortos que los habituales hasta el momento, requieren asistencia mecánica respiratoria. Estas situaciones llaman la atención y precisan medidas de alto impacto.

Sin embargo, y como aliciente, se empieza a observar que la incidencia de casos en los adultos mayores es menor, producto de que gran parte ha recibido la vacuna.

En estas circunstancias, la estrategia apunta a la conciencia social y a la responsabilidad individual. “Se trata de entender que las gotas o microgotas de Flügge (secreciones que se expulsan de forma inadvertida por la boca y la nariz al hablar, estornudar, toser o expirar) pueden permanecer suspendidas en el aire durante tres horas. Así, el uso del barbijo es clave. “Y por qué no adentro de los domicilios”, se animó a expresar la médica Mónica Jurado.

Las recomendaciones pasan además por decirle un rotundo “no” a las reuniones fuera de la burbuja familiar y educar sobre los cuidados fundamentales que deben tomarse.

¿Se puede avanzar en medidas más restrictivas? “Sí, en la medida en que la curva siga ascendiendo y esta etapa de consejos no de resultados. Además, cada municipio tiene atribuciones para hacerlo”, coincidieron las expertas a sabiendas de que las posibles nuevas reducciones de actividades “no son gratas para la población”.

Hay una cuestión particular que preocupa a Jurado. Y es que la afectación de camas críticas sube por el Covid, pero en un contexto de actividad social que influye: se producen accidentes de tránsito, hay efectos de la violencia y la inseguridad, además de las patologías prevalentes.

Habló Perotti

Bajo el nombre de Modalidad de Convivencia en Pandemia, el gobernador no solo explicó más temprano por qué tomó la decisión de no adherir a las restricciones anunciadas por la Nación para el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba), sino además cuál será la estrategia en Santa Fe para mantener las medidas ya tomadas el 9 de abril. Apuntó al refuerzo de los controles en los accesos a Santa Fe, el incremento de los testeos a personas con síntomas compatibles con Covid-19 y apeló una vez más a los cuidados.

En ese punto subrayó la revisión e insistencia en el cumplimiento de los protocolos de las áreas productivas, y la actitud individual. Es que si bien no se sumaron restricciones, advirtió que las variables “se irán evaluando diariamente en cada distrito”. Esto deja en claro que si los indicadores de riesgo se modifican, también lo harán las decisiones.

Una de las medidas adicionales será la del refuerzo de los controles en las rutas de ingreso a Santa Fe, donde como hasta ahora, se pedirá a los conductores la aplicación Cuidar, de acuerdo a la información de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Malestar

Los expertos que participaron ayer del encuentro de análisis epidemiológico con el gobernador Omar Perotti le hicieron saber al mandatario su malestar con las últimas declaraciones del presidente Alberto Fernández.

El jefe de Estado había dicho que el sistema sanitario “también se relajó” y priorizó atender “otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar”.

Fuente: La Capital