A pesar de tener su propia variante y muy contagiosa, ¿está Manaos cerca de alcanzar la inmunidad colectiva?

El umbral de inmunidad colectiva es la proporción de una población que debe ser inmune a una enfermedad infecciosa, ya sea por infección natural o por vacunación, de manera que, en ausencia de medidas preventivas adicionales, los nuevos casos disminuyen y el número de reproducción efectiva cae por debajo de la unidad.

Este parámetro epidemiológico fundamental aún se desconoce para el COVID-19, de reciente aparición, y los modelos matemáticos han predicho resultados muy divergentes. Los estudios de población que utilizan pruebas de anticuerpos para inferir el total de infecciones acumuladas pueden proporcionar evidencia empírica del nivel de inmunidad de la población en las áreas gravemente afectadas.

En un nuevo estudio de la Universidad de San Pablo se trabajó para analizar cómo la transmisión del SARS-CoV-2 en Manaos, ubicada en la Amazonía brasileña, aumentó rápidamente durante marzo y abril y disminuyó más lentamente de mayo a septiembre. En junio, un mes después del pico epidémico, el 44% de la población resultó seropositiva para el SARS-CoV-2, lo que equivale a una incidencia acumulada del 52%, después de corregir la tasa de falsos negativos de la prueba de anticuerpos.



No hay consenso sobre qué proporción de una población debe estar infectada con SARS-CoV-2 antes de que se alcance la inmunidad colectiva. Las estimaciones de este umbral pueden ayudar a informar aspectos de la política de salud pública, incluidas las decisiones para reabrir la sociedad y el despliegue y el impacto de las campañas de vacunación. Dado un número de reproducción básico (R 0 ) de 2,5, el umbral teórico de inmunidad colectiva para el SARS-CoV-2 en modelos epidemiológicos simples es de ~ 60%. Sin embargo, los modelos que tienen en cuenta la mezcla heterogénea de poblaciones predicen valores más bajos, que van del 20% al 43%. El umbral de inmunidad colectiva, junto con el distanciamiento social y otras medidas de control, determinan el tamaño final de la epidemia.

Los estudios de prevalencia de anticuerpos emplean pruebas serológicas para medir la proporción de una población con evidencia de infección previa. Cuando se realiza en un lugar determinado, un diseño de estudio de seroprevalencia transversal en serie puede proporcionar evidencia empírica del tamaño final de la epidemia. Aunque se han realizado numerosos estudios de prevalencia de anticuerpos en Europa y América del Norte, las estimaciones comparativamente bajas de infecciones acumuladas allí (generalmente <20%) no pueden tomarse para reflejar la inmunidad colectiva debido a la adopción generalizada de medidas de control no farmacéuticas eficaces. en esos lugares.

En contraste, Brasil tiene una de las epidemias de COVID-19 de más rápido crecimiento en el mundo, siendo la Amazonía, en el norte de Brasil, la región más afectada. Manaos es la capital del estado de Amazonas con una población de más de dos millones de personas y una densidad de población de 158 habitantes/km.

El primer caso en Manaos se confirmó el 13 de marzo del pasado año y fue seguido por una epidemia explosiva. El exceso de mortalidad en Manaos en la primera semana de mayo fue 4,5 veces mayor que el del año anterior. El pico de la pandemia a principios de mayo fue seguido por una caída sostenida de casos y muertes a pesar de la relajación de las medidas de control.

Aunque el diseño ideal para determinar la prevalencia de la infección es una muestra basada en la población, este enfoque requiere mucho tiempo y es costoso. Las donaciones de sangre de rutina pueden servir como una alternativa logísticamente manejable. Para el estudio de la Universidad de San Pablo los especialistas presentaron estimaciones de seroprevalencia mensual transversal en donantes de sangre en Manaos que abarcan los primeros siete meses de transmisión en Brasil y correlacionan estos hallazgos con la curva epidémica completa en la región Amazonía. Compararon estas estimaciones con hallazgos paralelos de São Paulo (sureste de Brasil), donde se detectaron los primeros casos de COVID-19 en Brasil.

No ahogarse en la crecida

“Nuestros resultados muestran que entre el 44% y el 66% de la población de Manaos se infectó con SARS-CoV-2 durante el curso de la epidemia -explica Lewis F Autobuses, autor principal del estudio-. La estimación más baja no tiene en cuenta los casos de falsos negativos o la disminución de anticuerpos; la estimación superior da cuenta de ambos. La elevada mortalidad y la caída rápida y sostenida de casos sugieren que la inmunidad de la población jugó un papel importante en la determinación del tamaño de la epidemia en la ciudad”.

Las intervenciones no farmacéuticas implementadas en la ciudad fueron similares a otras urbes de Brasil, incluida San Pablo. Se implementaron a finales de marzo antes de que despegara la epidemia. Además, los datos de movilidad de teléfonos celulares mostraron un marcado aumento en el distanciamiento físico a partir de mediados de marzo. Por lo tanto, no está claro qué explica la transmisión tan rápida del SARS-CoV-2 en Manaos.

Las posibles explicaciones incluyen condiciones socioeconómicas bajas, hacinamiento en los hogares, acceso limitado a agua potable y dependencia de los viajes en bote de alto riesgo, en los que el hacinamiento da como resultado un contagio acelerado, similar al observado en los cruceros. La población joven con inmunidad preexistente potencialmente baja al SARS-CoV-2, así como la circulación de múltiples linajes de virus introducidos desde múltiples ubicaciones pueden haber contribuido a la gran escala del brote.

“Nuestros resultados no pueden extrapolarse directamente a otros contextos debido a las diferencias en la demografía de la población, el comportamiento, la vulnerabilidad a la infección, así como la implementación y el cumplimiento de medidas no farmacéuticas -advirtió el especialista-. La proporción de la población trabaja en conjunto con estos factores para inclinar el número de reproducción efectiva por debajo de la unidad. De hecho, el umbral de inmunidad colectiva en Manaos sería del 60% y el tamaño final de la epidemia del 89%. Esto supone que la población se mezcla de manera homogénea y no está sujeta a NPI efectivas. Es poco probable que la mezcla homogénea sea una suposición válida; y la exposición heterogénea o la susceptibilidad a la infección pueden explicar por qué el tamaño final estimado de 44-66% infectado es menos del 89%”.

Los investigadores observaron una disminución de los anticuerpos después del pico epidémico en Manaos. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el diseño y la interpretación de los estudios de prevalencia de anticuerpos. Con el fin de estimar el total de infecciones acumuladas en una población, el ensayo elegido debería detectar idealmente un componente duradero de la respuesta humoral al SARS-CoV-2.

Manaos puede actuar como un centinela para determinar la longevidad de la inmunidad de la población y la frecuencia de las reinfecciones. Una estrategia adicional a la vigilancia de anticuerpos sería el seguimiento de los casos locales frente a los importados, con un aumento relativo de los casos locales, lo que sugiere que la inmunidad de la población ya no impide la transmisión en adelante.

Fuente: Infobae