Economistas aseguran que la meta del 29% de inflación de Guzmán ya es imposible de cumplir

Impulsada por incrementos en alimentos, ropa y educación, la inflación trepó en marzo al 4,8%, el nivel más alto en un año y medio, y acumuló en el primer trimestre un incremento del 13%. En ese contexto, economistas consultados por Infobae fueron pesimistas respecto a derrotero de la inflación para lo que resta del año, sobre todo teniendo en cuenta que en solo tres meses se acumuló el 45% de la proyección del 29% que plasmó el Gobierno en el Presupuesto 2021.

Consideran que pese al intento de frenar el aumento en el precio de los alimentos a través de un conjunto de medidas de corto plazo como la extensión del programa Precios Cuidados y el sostenimiento de los Precios Máximos, la meta del ministro de Economía Martín Guzmán parece incumplible.

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza, remarcó que desde hace seis meses la inflación corre al 58% anualizado, “exactamente al doble que el 29% del Presupuesto”.



“No es pronóstico, es presente. No es estacional, son 6 meses al 4% mensual promedio. No es micro (competencia, especulación, empresarios, sindicatos), es macro (Gobierno)”, aseveró el ex funcionario a través de la red social Twitter.

“El proceso inflacionario dura un embarazo: emitís pesos hoy, precios suben a los 9 meses. La inflación del verano-otoño 2021 se gestó en la emisión del otoño-invierno de 2020”, graficó Lacunza.



Para Federico Furiase, director de la consultora Eco Go, en marzo “el 29% de Guzmán está en offside”. Según el economista, para bajar la inflación el Gobierno debe generar confianza. Sin embargo, alertó que la postergación del acuerdo con el FMI complica ese objetivo.

“El Banco Central debería empezar a levantar la tasa de interés para mejorar los rendimientos de los plazos fijos en pesos contra la inflación esperada. No basta con pisar el tipo de cambio, negociar paritarias al 30% y congelar tarifas”, aseguró a este medio.

Y agregó: “El Gobierno tiene que consolidar el programa fiscal y monetario dentro de un acuerdo con el Fondo. Si esto no está cualquier acuerdo de precios y salarios va a durar muy poco tiempo”.



A su turno, el economista Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad & Progreso, dijo a Infobae que la inflación de abril arrancó muy fuerte, principalmente en alimentos y bebidas y mantenimiento del hogar. “Vamos a tener un cuarto mes bastante alto”, opinó.

“El resto de los meses va a ir bajando un poco y probablemente nos acerquemos a las elecciones con un nivel de 2,5% mensual. No obstante, el 29% de inflación que plantea el Presupuesto 2021 es imposible de cumplir”, destacó.

Cabe destacar que en comparación con marzo del año pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 42,6%, cuando en febrero había sido del 40,7%.



La suba de marzo estuvo empujada por fuertes alzas del 5,9% en carne, 7,2% en lácteos, 10,8% en prendas de vestir y 28,5% en educación. Para encontrar un número mayor es necesario retroceder hasta septiembre de 2019, cuando la variación de precios llegó al 5,9%, luego de la profunda devaluación generada tras el resultado de las PASO.

Según Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, la inflación de marzo, que se esperaba alta, muestra que el fenómeno inflacionario “sigue estando más vivo que nunca”.

“Marzo es un mes estacionalmente complicado pero definitivamente sorprendió negativamente esta cifra del 4,8%. Hacia abril es probable que la inflación sea más baja. Pero difícilmente esté por debajo del 3%, lo que complica las proyecciones del 29% que tiene el Gobierno en mente para este año”, analizó.



Asimismo, el economista Camilo Tiscornia planteó que “el dato del Indec superó todo lo que estaba esperado” y añadió que si bien va a ceder la inflación, “va a ser difícil que lo haga rápido”.

En ese sentido, coincidió con sus colegas al afirmar que “la meta de Guzmán es virtualmente imposible de cumplir”.

En tanto, el economista Lorenzo Sigaut Gravina consideró que la inflación de abril seguirá alta en torno al 3,5%. “Es una situación compleja. El Gobierno empieza a tomar medidas de corto plazo como precios máximos, precios cuidados y cosas que sirven solo en el corto plazo y generan problemas a la producción”, opinó.

Por último, Gabriel Caamaño, de la consultora Eco Ledesma, dijo que “la meta del 29% está descartada” y cuestionó que el Gobierno no estableciera ningún plan antiinflacionario.

“Con los datos que ya tenemos de inflación del primer trimestre, si abril llega a dar 3,5%, todos los meses siguientes, la tasa mensual debería estar debajo del 2% para que no de más de 36% como en 2020. Es hasta complicado esa meta hoy en día”, concluyó el economista.

Fuente: Infobae