Luis Ventura reveló que Diego Maradona puso un apodo humillante a Gianinna. El comunicador respondió a la hija del histórico futbolista luego de que una vez más se dirigiera a él por las redes sociales

"Sé que dijo en algún lugar que mejor no me diga como el padre me decía a mí. Yo hablé con el padre y mejor yo no le digo cómo la llamaba el padre. Y debe haber unas grabaciones. Las debe tener Víctor Stinfale", expresó Ventura.

Luego, el periodista continuó: "Ellas le apuntan a él, a mí a Morla, a varios. Me gustaría que algún día Stinfale reproduzca, no sé si video o audio, lo que pasó en la oficina cuando me junté con Diego, las cosas que dijo de ella".

"Yo sigo recopilando material de lo que dice de mí. Que no se crea que esto es piedra libre. Si me lleva a Tribunales, voy a Tribunales, pero yo también voy a demandar y sé que no lo pierdo con las barbaridades que dice", finalizó el presidente de APTRA.