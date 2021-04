Patricia Bullrich cargó contra Alberto Fernández: “Señor presidente, lea la Constitución Nacional”

La presidenta del PRO dijo que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma y el gobierno nacional no puede cerrar sus escuelas.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, dialogó con Alfredo Leuco en LN+ y criticó duramente a Alberto Fernández por su decisión de suspender las clases presenciales en el AMBA por dos semanas: “Señor presidente, lea la Constitución Nacional. La Ciudad es autónoma, no puede dictar algo sobre las incumbencias primarias de la Ciudad de Buenos Aires”.

“La Ciudad tiene plena decisión sobre la educación y sobre la seguridad. El DNU del Gobierno debería tener una adhesión escrita de la Ciudad diciendo que no acepta. De no ser así, el lunes la Ciudad puede tener la decisión de seguir las clases, como dijo el gobernador de Mendoza. La autonomía está por encima de un Decreto de Necesidad y Urgencia. No puede entrometerse en las decisiones autónomas de una provincia”, afirmó.

En la misma línea, la presidenta del PRO consideró que en el decreto firmado por Alberto Fernández “hubo una violación de la autonomía” al “enviar a fuerzas federales sin un convenio escrito y firmado por las partes”, y expresó: “A menos que declare estado de sitio. ¿Va a declarar estado de sitio? ¿Va a juntar al Congreso y pedir estado de sitio? Terminemos con los DNU”.

Luego, Bullrich siguió criticando a Alberto Fernández por las restricciones que anunció el jueves: “El presidente es transparente, uno lo pasa y no se da cuenta de que está. La voz no vale. Ha hecho un gesto de falsa autoridad, de autoritarismo, diciendo ‘yo acá hago lo que quiero, me la banco sobre los distritos y además mando fuerzas federales’”.

“El presidente no tiene autoridad. No está a la altura de su cargo. Su palabra está devaluada. Generó la incertidumbre más grande que una sociedad puede tener, que le prohíbe trabajar y estudiar”, agregó. Luego, contó cómo decidió ir a la marcha del jueves frente a la Quinta de Olivos: “Estaba en casa y sentí una angustia muy fuerte cuando escuché al presidente. Empecé a escuchar las cacerolas, agarré a mi marido y le dije ‘yo tengo que estar allá’. Sentí impulso de ir, agarré el auto y me fui”.

