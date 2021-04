Diputado por Formosa cargó contra Alberto Fernández: «Revea su concepto de inclusión»

Ricardo Buryaile, diputado Nacional por Formosa, cargó este domingo contra Alberto Fernández por sus dichos hacia las personas con discapacidad en su discurso de esta semana. Le pidió que «revea su concepto de inclusión«, ya que en sus palabras metió a todos los chicos dentro de la misma bolsa. Además, el ex Ministro de Agroindustria comentó que ellos «entienden perfectamente lo que está pasando».

«Puedo entender que el presidente use una terminología que no es inclusiva, le puede pasar a cualquiera. No lo voy a culpar con eso si uno trata, así como habla con lenguaje inclusivo, de hablar inclusivamente con las personas con discapacidad», criticó el diputado en Radio La Red. «Decir que no entienden es meter a todos los chicos en la misma bolsa. Ellos entienden perfectamente lo que está pasando», añadió.

A través de su cuenta de Twitter, Buryaile, le escribió respetuosamente unas palabras al Presidente. «Alberto Fernández, el es mi hijo Matias, una persona con discapacidad que entendió perfectamente que se tiene que cuidar. Capacidades diferentes tienen los recipientes, no las personas. Revea su concepto de inclusión», escribió el ex Ministro de Agroindustria.

«Si querés justificar una decisión política, hacelo desde la política. No pongas a los chicos con discapacidad en el medio. No me gustó lo que hizo», continuó expresando Ricardo Buryaile. Indicó luego, que este grupo «no es prioritario en las vacunas. Estos chicos y gente más grande, que no pueden valerse por si mismos, no son prioridad. Le pedimos a la ministra que los incluyan».

Utilizando nuevamente su cuenta de Twitter, el ex Ministro de Agroindustria le pidió a Vizzotti que revea la situación y que integre a las personas con discapacidad como esenciales. «Ellos para nosotros son #VIP. Son personas con discapacidad, por las cuales seguimos insistiendo que sean prioridad en la vacunación. ¿Qué están esperando Carla Vizzotti?», expresó.

Con información de www.elintransigente.com